Knapp zwei Stunden nach Öffnung füllt sich die Fan-Zone langsam, aber beständig: Immer mehr Fans strömen in den Olympiapark . Viele tragen Deutschlandtrikots, sitzen gemütlich in Grüppchen vor der Leinwand und genießen das schöne Wetter – während auf der Bühne das Programm mit Musik und einem Live-Podcast läuft. Die Fan-Zone macht sich warm fürs Public Viewing zum EM-Viertelfinale Deutschland gegen Spanien um 18 Uhr.

Diesmal können mehr Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sein: Erstmals wird auch der Innenraum des Olympiastadions geöffnet, die Kapazität steigt damit von 20 000 auf 28 000 Plätze, teilt die Stadt auf ihrer Internetseite mit. Das Stadion öffnet gegen 16 Uhr. Dort und in der Fan-Zone am Olympiasee, in die 25 000 Besucherinnen und Besucher passen, wird von 21 Uhr an auch das zweite Viertelfinale zwischen Portugal und Frankreich übertragen. Insgesamt gibt es also 53 000 Plätze beim Public Viewing im Olympiapark.

Bis zum Mittag war noch wenig von der EM zu spüren, der Olympiapark gehörte Spaziergängern und Radfahrern. Vereinzelt trudelten die ersten Fans ein. Sabrina Roth und Fabian Kulzer aus dem Schwarzwald etwa sind für ein paar Urlaubstage nach München gekommen, sie wollen beim Spiel in der Fan-Zone mitfiebern. „Wir haben gedacht, dass es sehr voll wird, deswegen sind wir so früh da“, sagte Fabian Kulzer.

Auch an anderen Orten in der Stadt wird die Viertelfinal-Partie gespannt verfolgt. Public Viewing gibt es zum Beispiel auch in vielen Münchner Biergärten, Lokalen und Bars.

Public Viewing in München : Wo Fans die Fußball-EM anschauen können In der offiziellen Fan-Zone oder sogar im Olympiastadion, im Biergarten oder dort, wo sonst nachts getanzt wird: Die Europameisterschaft wird in München an vielen Orten gezeigt. Eine Auswahl. Von Isabel Bernstein

Die Fußballfans können sich auf trockenes Wetter freuen. In München soll es am Abend nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) zwar leicht bewölkt sein, aber es könnte auch Chancen auf ein paar Sonnenstrahlen geben. Die Temperaturen sollen zum Anpfiff um 18 Uhr laut Vorhersagen bei etwa 24 Grad liegen.

Im restlichen Bayern wird ebenfalls schönes Wetter erwartet. Am Freitag scheint häufig die Sonne, zeitweise kann es aber an der nördlichen Donau und den Alpen bewölkt sein. Die Temperaturen sollen im Norden des Freistaats auf 19 Grad Celsius steigen, wie der DWD mitteilte. Entlang der Donau und dem Inn seien Temperaturen bis zu 26 Grad möglich. Nördlich der Donau sind stärkere Windböen zu erwarten, so die Meteorologen.

In der Nacht kühlt es auf 16 bis 9 Grad ab. Im Laufe des Samstags wird es bewölkter. Vom Westen ziehen Regenschauer und heftige Gewitter über den Freistaat.