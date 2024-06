Schon nach dem zweiten Vorrundenspiel ist es geschafft: Die deutsche Mannschaft steht bei der Europameisterschaft 2024 im Achtelfinale. Das wurde auch in München gefeiert.

Detailansicht öffnen (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Beim größten Public Viewing der Stadt in der Fan-Zone im Olympiapark wehten Deutschland-Fahnen über den Köpfen der Fans.

Detailansicht öffnen (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Wie schon beim Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland wurde die Fan-Zone, in die bis zu 25 000 Menschen passen, auch bei der Partie gegen Ungarn wegen Überfüllung geschlossen. Das EM-Spiel fand dieses Mal allerdings nicht in München, sondern in Stuttgart statt.

Detailansicht öffnen (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Bei Sommermärchen-Wetter feierten die Fans im Olympiapark die beiden Tore der deutschen Nationalmannschaft. Viele Besucherinnen und Besucher trugen weiße Fan-Trikots. Dazwischen war aber auch viel Pink zu sehen. Passend dazu trugen auch die Spieler an diesem Mittwoch das beliebte pinke Auswärtstrikot.

Detailansicht öffnen (Foto: Robert Haas)

Die Stimmung war auch an anderen Orten in der Stadt gut. Etwa im Backstage ...

Detailansicht öffnen (Foto: Robert Haas)

... oder in den Biergärten wie hier im Löwenbräukeller, wo das Spiel ebenfalls mit Spannung verfolgt wurde.

Detailansicht öffnen (Foto: Jana Jöbstl)

Einen entspannten Fußball-Abend mit einem 2:0-Sieg gegen Ungarn erlebten auch die Gäste im Stadion der Träume im Fat Cat, der Zwischennutzung im Gasteig ...

Detailansicht öffnen (Foto: Robert Haas)

... und im Café Cadu an der Ludwigstraße.

Detailansicht öffnen (Foto: Wolfgang Maria Weber/IMAGO)

Nach dem Spiel ging die Party auf der Leopoldstraße weiter, wo Fans den Sieg der deutschen Mannschaft mit einem Auto-Corso feierten ...

Detailansicht öffnen (Foto: Robert Haas)

... bei dem auch Radfahrer und Fans auf E-Scootern mitmachten.