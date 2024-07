Die spanischen Fans haben nach dem 2:1-Sieg ihrer Mannschaft nicht nur im Fröttmaninger Stadion gejubelt, wo das EM-Halbfinale gegen Frankreich ausgetragen wurde. Auch in der Stadt war die Freude am Dienstagabend groß.

Die Munich Football Arena war ausverkauft und auch die Fan-Zone im Olympiapark mit ihren 25 000 Plätzen fürs Public Viewing war fast voll. Das Olympiastadion war für das Spiel geschlossen geblieben.

Die französischen Fans feierten im Olympiapark zumindest das Tor ihrer Mannschaft.

Am Ende waren es aber die Spanier, die Grund zur Freude hatten. Ihre Mannschaft wird man noch einmal wiedersehen, sie steht nun im Finale. München aber ist raus bei dieser EM. Zumindest was die Rolle der Stadt als Austragungsort der Spiele angeht. Die Halbfinal-Partie Frankreich gegen Spanien war die letzte in der Fröttmaninger Arena. Die Niederlande und England treffen am Mittwoch in Dortmund aufeinander. Das Finale findet am Sonntag in Berlin statt.

Während die Stimmung der Münchnerinnen und Münchner nach dem Viertelfinal-Aus für Deutschland nicht gar so glänzend war, feierten Fans von Spanien und Frankreich am Dienstag auch schon tagsüber auf dem Marienplatz, dass sie in München dabeisein konnten – und ihre Nationalmannschaften natürlich.

Auf der zentralen Position der Stadt kam es zu ersten Mannschaftsaufstellungen.

Eine Disziplin: Wer ist am lautesten?

Diese „Toreros“ wirkten, als könnten sie tagelang die Spanienflagge schwenken – und hatten auch nach dem Spiel noch Grund dazu.

Sport verbindet, zumindest vor dem Spiel. Allerdings waren am Dienstag bei Weitem nicht mehr so viele Fußball-Touristen unterwegs wie an den fünf vorangegangenen Tagen, an denen München Schauplatz eines EM-Spiels war und vor lauter Menschen kaum ein Durchkommen mehr auf dem Marienplatz war. Die Polizei verzeichnete keine größeren Störungen bei den Partys vor dem Spiel.

Wahrscheinlich hatten vergleichsweise wenige Fans aus genau diesen beiden Ländern Karten fürs Halbfinale. Die hatte man sich ja schon frühzeitig sichern müssen, lange bevor klar war, wer überhaupt unter den letzten Vier sein würde. Mehrere Tausend Fans waren es dennoch, die laut Polizei in der Stadt Stimmung machten. Bis zu 2000 Beamte waren am Dienstag im Einsatz.

Im Augustiner-Biergarten fieberten ebenfalls französische Fans dem Spiel entgegen und feierten zusammen mit den spanischen Anhängern.

Und natürlich durften auch Deutsche mitfeiern, die sich von Spaniern und Franzosen aus dem Stimmungstief holen ließen.