Beim Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft am vergangenen Freitag hat sich ein Youtuber als EM-Maskottchen „Albärt“ verkleidet in den Innenraum der in „Munich Football Arena“ umbenannten Arena in Fröttmaning geschmuggelt. Der 27-jährige Marvin Wildhage hatte die Aktion offenbar monatelang vorbereitet und sich unter anderem ein Albärt-Kostüm für 5000 Euro anfertigen lassen.