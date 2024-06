Vor dem Eröffnungsspiel der Fußball -Europameisterschaft ist die Münchner Innenstadt an diesem Freitag fest in der Hand der schottischen Fans .

Mit Kilt und Dudelsack im Gepäck waren viele von ihnen nach München gereist. Etwa 60 000 schottische Fans waren vor dem EM-Auftaktspiel in München erwartet worden.

Nicht umsonst lautet das Motto der sogenannten Tartan Army: „No Scotland, no Party!“ Aber auch ein bisschen Schwarz-Rot-Gold war immer wieder in dem Meer aus schottischem Blau zu sehen.

Anhänger beider Mannschaften zeigten, dass Deutsche und Schotten auch gut zusammen feiern können.

Am Nachmittag galt der Marienplatz nach Angaben der Stadt als „überfüllt“.

Bierduschen gibt es normalerweise erst nach dem Sieg. Das nahmen am Freitag nicht alle Fans so genau.

Viele schottische Fans waren bereits am Donnerstag in München angekommen. Manch einer brauchte nach der Reise offenbar direkt eine Abkühlung – wie dieser junge Mann, der einen Bauchplatscher in den Fischbrunnen auf dem Marienplatz machte.

Anreise mit Dudelsack: Auch am Hauptbahnhof waren viele Dudelsäcke und Schottenröcke zu sehen.

Um vor dem Spiel keinen trockenen Hals zu riskieren, deckten sich die Schotten mit ausreichend Münchner Bier ein.

Diese Fans vertrieben sich auf dem Marienplatz mit einer Partie Tischtennis die Wartezeit bis zum Anstoß. Und zeigten auch: Schottenrock und Deutschland-Trikot – kann man auch zusammentragen.

Einmal den EM-Pokal in den Händen halten: Das dachte sich wahrscheinlich diese Gruppe.

Der Marienplatz mag zwar viele Fans anziehen, dort wird das Eröffnungsspiel jedoch nicht übertragen. Die Partie gibt es dafür zum Beispiel in der Fan-Zone im Olympiapark zu sehen, die am Freitagnachmittag laut Angaben der Stadt „kurz vor der Schließung“ stand.

Die Fans konnten den Spielbeginn auch dort am Nachmittag kaum noch erwarten.