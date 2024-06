Vom 14. Juni bis 14. Juli fiebern Fans in Europa mit, welche Nationalspieler den EM-Pokal mit nach Hause nehmen können. Sechs Spiele finden in München statt, darunter das Achtelfinale am 2. Juli und das Halbfinale am 9. Juli. Doch in den gesamten vier Wochen wird in München eine besondere Stimmung herrschen - nicht nur beim Public Viewing, sondern auch bei besonderen Begegnungen mit Menschen, die in München zu Besuch sind. Oft sind es gerade die kleinen Momente, die unvergessen bleiben.

Haben Sie spontan mit Fans gefeiert? Etwa mit den Schotten, die berühmt sind für ihre gute Stimmung, gerade weil sie einfach froh sind, überhaupt dabei zu sein im Turnier. Haben Sie amüsante Einblicke von EM-Touristen bekommen, die München neu entdecken? Haben Sie neue Freunde gefunden oder gar eine neue Liebe?

Schreiben Sie uns Ihre außergewöhnlichen, kuriosen, lustigen Erlebnisse (gerne kurz und knapp) per Mail an muenchen-online@sz.de und nennen Sie uns Ihren Namen (Nachname auch abgekürzt) sowie gerne auch Ihr Alter.

Eine Auswahl wird (eventuell gekürzt) in der SZ veröffentlicht.