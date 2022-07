Von Martina Scherf

Die erste Halbzeit ist geschafft: Nach sieben Jahren Bauzeit ist Teil eins des Deutschen Museums wieder eröffnet worden. Mit 700 geladenen Gästen wurde in der neuen, alten Luftfahrthalle gefeiert (SZ plus). Und die Erleichterung, dass dieser Festakt endlich stattfinden kann, war am Donnerstag allen Beteiligten anzumerken. Ministerpräsident Markus Söder schwärmte vom Deutschen Museum als einem Leuchtturm Bayerns, der in die Welt strahlt. Der Geist, der in diesem Haus herrsche, sei ansteckend und wichtig für die Gesellschaft: "Die Philosophie, dass technischer Fortschritt die Welt verbessert."

Schon der Weg zu den Ausstellungen ist neu: Für die nächsten Jahre der Sanierung wurde der Eingang in den Süden, zur Corneliusbrücke verlegt. Dort empfingen zum Festakt zwei Transformers-Maschinenwesen die Gäste. Auch drinnen ist manches neu: 19 Ausstellungen sind überarbeitet worden , von der Atomphysik bis zur Robotik, von der Musik über die Landwirtschaft bis zur Gesundheit. Ein ganzes Wochenende lang wird jetzt gefeiert, mit Kultur, Workshops und Science-Shows im Außenbereich. Und im Hintergrund läuft schon die Räumung des zweiten Teils, der nun geschlossen ist: Schiffe, historische Flugzeuge, Faradayscher Käfig, Bergwerk. Ja, auch der beliebte Stollen mit den Bergmännern aus Pappmaché muss ausgebaut werden. Ob er wieder kommt, ist noch nicht klar. Denn seine Finanzierung ist in den 750 Millionen Gesamtkosten bis jetzt nicht enthalten. Generaldirektor Wolfgang Heckl ist aber zuversichtlich: Wenn alle so an dieser Abteilung hängen, dann muss es doch auch möglich sein, noch ein paar Millionen Euro aufzutreiben, um das Bergwerk wieder einzubauen, sagte er. Es hängen ja so viele Erinnerungen dran, das erzählten alle bei der Eröffnungsfeier: vom Grusel beim Hinabsteigen bis zum ersten Kuss im dunklen Stollen. Aber erstmal gilt es jetzt für die Besucher, sich ein Bild vom "neuen" Deutschen Museum zu machen.

DER TAG IN MÜNCHEN

Weiterverkauf von Wiesntischen bleibt verboten Eine Eventagentur bot die Tische für vierstellige Summen an. Vor dem Oberlandesgericht unterliegt sie nun gegen die Betreiber der Ochsenbraterei. Das Urteil gilt als Meilenstein in einem schon lange andauernden Kampf.

"Wir bekommen teilweise gar keine Bewerbungen" Dem deutschen Handwerk fehlen rund 250 000 Fachkräfte. Eine Messe in München versucht gerade, den dringend benötigten Nachwuchs anzulocken. Es gibt viel zu bestaunen in den Hallen.

Kinderpornografie auf gehackten Facebook-Seiten Das neue Spezial-Kommissariat 17 bearbeiten derzeit 700 Fälle, in denen die Darstellung schweren sexuellen Missbrauchs im Netz verbreitet wurde. Vermehrt nutzen die Täter dafür fremde Accounts.

Jugendlicher im Englischen Garten krankenhausreif geprügelt Nach Schlägen und Tritten erleidet der 17-Jährige Brüche im Gesicht. Die Polizei fahndet nach drei Tätern und sucht Zeugen.

Polizei-Übung löst Terroralarm aus Weil in Heimstetten Schüsse zu hören sind, wird ein nach dem OEZ-Anschlag entwickeltes Einsatzkonzept ausgelöst. Etwa 50 Streifen machen sich auf den Weg zum vermeintlichen Tatort.

Affenpocken-Quarantäne bleibt bestehen Ein mit dem Virus infizierter Münchner scheitert vor Gericht mit seinem Eilantrag gegen die Auflagen des Gesundheitsamtes. Der psychisch vorbelastete Mann darf seine Wohnung 21 Tage lang nicht verlassen.

Mann wünscht Polizisten den Tod - ein Jahr Haft Sie gehörten genauso erschossen wie ihre Kollegen in Kusel, brüllte der 35-Jährige den Beamten entgegen. Es war das erste Mal, dass wegen derartiger Hass-Reden in München verhandelt wurde.

MÜNCHEN ERLESEN

