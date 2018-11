7. November 2018, 18:49 Uhr Eltern müssen nicht mehr bangen Betreuung nach Wahl

Das neue flexible Ganztagsangebot soll 2019 an neun weiteren Grundschulen eingeführt werden

Von Jakob Wetzel

Das Modell macht Schule: Seit September erprobt die staatliche Grundschule am Pfanzeltplatz in Neuperlach ein neues Ganztagsangebot. Statt um einen Betreuungsplatz im Hort oder in der Mittagsbetreuung zu bangen, konnten sich die Eltern von Erstklässlern hier zu Schuljahresbeginn aussuchen, wie lange ihre Kinder nach dem Unterricht betreut werden sollen. Die Eltern konnten wählen, ob die Kleinen bis in den Nachmittag hinein abwechselnd Unterricht und Spielzeiten haben sollen oder schlicht am Vormittag Schule und am Nachmittag andere pädagogische Angebote, so dass sie die Kinder auch einmal früher abholen können. Geöffnet hat die Schule bis 18 Uhr.

Dieser Versuch wird jetzt ausgeweitet. Zum Schuljahr 2019/20 haben die Eltern von Erstklässlern an voraussichtlich neun weiteren Münchner Grundschulen ebenfalls die Wahl. Am Mittwochnachmittag ließ Stadtschulrätin Beatrix Zurek im Bildungsausschuss des Stadtrats eine Liste verteilen. Demnach haben sich Stadt, Regierung von Oberbayern und Kultusministerium im Oktober auf neun zusätzliche Grundschulen geeinigt, die am Modellprojekt teilnehmen. Auf der Liste stehen die Grundschulen an der Baierbrunner Straße in Obersendling, an der Berg-am-Laim-Straße in Berg am Laim, an der Ruth-Drexel-Straße in Oberföhring, am Bauhausplatz in Schwabing, an der Hanselmannstraße in Milbertshofen, am Ravensburger Ring am Westkreuz sowie die an der Gustl-Bayrhammer-Straße in Aubing. Hinzu kommen der Grundschulverbund auf dem Bildungscampus Freiham und die Grundschule an der Konrad-Celtis-Straße in Mittersendling. Letztere ist aber nur unter Vorbehalt geführt.

Die neuen Standorte liegen zum großen Teil - wie schon die Grundschule am Pfanzeltplatz - in den äußeren Stadtbezirken. Zudem handelt es sich um jüngere Schulen, die sich räumlich für eine ganztägige Betreuung eignen, weil sie etwa nach dem Lernhaus-Konzept errichtet worden sind.

Wie das Angebot konkret umgesetzt wird und welcher Träger die Betreuung übernimmt, soll laut Bildungsreferat jede Schule vor Ort entscheiden. Die Pilotschule am Pfanzeltplatz kooperiert etwa mit der Arbeiterwohlfahrt. Hier wurden zu diesem Schuljahr zwei Ganztagsklassen mit insgesamt 50 Schülerinnen und Schülern gebildet. Das Projekt entwickle sich wie geplant, heißt es aus dem Bildungsreferat. Das Modellprojekt diene auch dazu, eine Übersicht über die anfallenden Kosten zu gewinnen. Langfristig soll es an Münchner Schulen flächendeckend ein flexibles Ganztagsangebot geben. Stadt und Freistaat greifen damit einem Bundesgesetz vor. Denn im Koalitionsvertrag der derzeitigen schwarz-roten Bundesregierung steht ein gesetzlicher Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler.