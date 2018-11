7. November 2018, 18:48 Uhr Eltern in Sorge Kein Platz für Kinder in der Kirche

Weil Sankt Lukas im Lehel umgebaut wird, steht die Kita bald ohne Räume da

Von Jakob Wetzel

Für die Eltern ist der Kindergarten "LeHelden" etwas ganz Besonderes. Die Räume sind klein, es gibt nur 17 Plätze. Das Gruppenzimmer ist Teil der evangelischen Lukaskirche, es liegt in einem Umlauf hinter der Sakristei. Träger ist eine Elterninitiative, vor vier Jahren haben Mütter und Väter den Raum selbst renoviert und eingerichtet. Die Kinder haben einen Garten, in dem sie Gemüse und Blumen anpflanzen, sie machen Spaziergänge an der Isar, und vor der Tür haben sie einen Spielplatz. "Das ist so, wie man sich einen richtigen Stadtkindergarten vorstellt", sagt Heidi Galli Zugaro von der Elterninitiative. Doch von der Kirche heißt es, der Kindergarten sei immer eine Notlösung gewesen. Und mit dieser ist es in wenigen Monaten vorbei.

Zum August 2019 müssen die Kinder die Kirche verlassen, denn der "evangelische Dom", wie die Lukaskirche ihrer imposanten Architektur wegen auch genannt wird, soll saniert und dabei umgestaltet werden. "Die Gruppe kann deshalb nicht in der Kirche bleiben, es tut uns leid, aber da sind uns die Hände gebunden", sagt Stadtdekanin Barbara Kittelberger. Doch die Kita soll nicht nur vorübergehend ausgelagert werden. Auch wenn der Umbau abgeschlossen ist, wird es in der Kirche keinen Platz mehr für eine Kindertagesstätte geben.

Dabei wäre der Bedarf da. Die Wartelisten seien voll, sagt Galli Zugaro. Sie persönlich treffe die Kündigung zwar weniger hart, ihr älterer Sohn gehe bald in die Schule. "Aber den Kindergarten besuchen Kinder von drei bis sechs Jahren. Und wenn wir bis Januar oder Februar nicht wissen, wie es weitergeht, müssen sich deren Eltern etwas anderes suchen." Schon jetzt macht sie sich Sorgen ums Personal. Bei den "LeHelden" arbeiten drei Erzieherinnen und ein Praktikant. "Wir fürchten, dass die abwandern, wenn die Perspektive fehlt", sagt Zugaro. Erzieherinnen würden schließlich allerorten gesucht.

Einstweilen hofft die Elterninitiative, dass es weitergeht. Dafür sucht sie dringend neue Räume, 80 bis 200 Quadratmeter groß im Lehel, in der Au, in Haidhausen oder im Glockenbachviertel. Doch Gewerbeimmobilien in der Nähe sind teuer, und weiter entfernte Räume sind für die Eltern schlecht zu erreichen. Sie dürften auch ein Gesuch im Gemeindebrief veröffentlichen, sagt Galli Zugaro. Man helfe, wo man könne, versichert Stadtdekanin Kittelberger. Im Einzelfall könne man sich auch mit den Eltern zusammensetzen und sehen, ob es in nahegelegenen kirchlichen Kitas Plätze gebe. Aber den Platz in der Lukaskirche brauche die Gemeinde künftig einfach selbst.

Denn die Kirche hat Pläne. Die Lukaskirche soll für große Konzerte, für Vorträge und Festgottesdienste ertüchtigt werden. Dafür aber brauche es Toiletten und Umkleideräume, erklärt Kittelberger. Bislang müssten sich bei Konzerten alle Musiker und Sänger in der zehn Quadratmeter kleinen Sakristei umziehen, in der noch dazu die Instrumente lägen. "Das ist dann ein sehr intimer Ort. Wenn der Pfarrer hinein will, muss er erst einmal sichergehen, dass alle ausreichend angezogen sind."

Der Kindergarten stand vor vier Jahren schon einmal fast vor dem Aus. Damals wollte der frühere Träger, die Innere Mission, die Kita schließen, weil die damaligen Räume im Gemeindehaus schlecht geeignet und der Personalaufwand immens waren. Drei Mütter gründeten daraufhin binnen weniger Monate die jetzige Elterninitiative. Sie betreibt heute zwei Spielgruppen, die im evangelischen Gemeindehaus nebenan untergebracht sind, diese wird es auch weiterhin geben. Und sie trägt den Kindergarten; für diesen erhielten sie von der Gemeinde günstig Räume in der Lukaskirche. Bis jetzt.