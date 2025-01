Am Eingang der Raumfahrtabteilung des Deutschen Museums hing bis vor wenigen Wochen eine Glastafel, die „Visionäre aus Vergangenheit und Gegenwart“ präsentierte. Namen wie Max Valier, Erik Theodor Lässig und Hermann Oberth tauchten dort auf, und ganz am Ende der Reihe, in der Gegenwart, auch Elon Musk . Doch jetzt stehen Besucher plötzlich nur noch vor einer grauen Wand. Was ist passiert?

„Wir haben uns bereits Mitte November dazu entschieden, diese Ausstellungsinstallation nicht mehr zu zeigen“, erklärt der Museumssprecher. Weil man Elon Musk nicht mehr für salonfähig hielt, aber sein Konterfei nicht einfach wegkratzen und auch keinen Erklärtext dazuschreiben wollte, entfernte man die ganze Tafel. Aufmerksamen Besuchern fiel das auf.

Wo jetzt eine leere Fläche ist, war zuvor Elon Musk zu sehen. (Foto: Philipp Crone)

Die Tafel wurde bei der Wiedereröffnung der sanierten Ausstellung vor drei Jahren errichtet. Ein anderer Held der Raumfahrtgeschichte war da schon gar nicht mehr dabei gewesen: der Deutsche Wernher von Braun. Er hatte Hitlers Raketenprogramm maßgeblich entwickelt und später in der Nasa Karriere gemacht. Unter Ingenieuren wird er bis heute verehrt. Doch die technische Leistung ist das eine, die Verstrickung in die NS-Diktatur und deren Zwangsarbeitersystem das andere.

Auch Elon Musk wurde in der hiesigen Tech-Szene lange Zeit verehrt wie ein Halbgott. Tesla, Space X und Starlink schienen Visionen wahr werden zu lassen. Als Teslas Cybertruck jüngst auf einer Europatournee Halt in Parsdorf bei München machte, fühlten sich etliche Besucher an eine religiöse Zeremonie erinnert. „Wie auf einem Altar“ sei der Wagen präsentiert worden, erzählte einer. Und dass dessen Erfinder mit seinen Firmen „der reichste Mann der Welt“ wurde, befeuert die Bewunderung in manchen Kreisen noch immer.

Erst als sich Musk Twitter einverleibte und begann, den Kanal sukzessive zu nutzen, um seine 200 Millionen Follower mit seinen kruden politischen Ansichten zu beglücken, begann sein Ansehen zu bröckeln. Inzwischen nutzt der Unternehmer seine Plattform unverhohlen dazu, um rechtsextreme Inhalte zu teilen und rechtsextreme Politiker in Europa zu unterstützen. Er geriert sich als Systemsprenger. Das brachte das Fass für viele zum Überlaufen.

Tesla- und X-Eigentümer Elon Musk. (Foto: ALLISON ROBBERT/via REUTERS)

An der TU München (TUM) studieren junge Menschen, die Musk für seine technische Leistung enorm bewundern - und sich auf Nachfrage schwertun, seine politische Entwicklung zu kommentieren. Offiziell will niemand sich zur Person Musk äußern. „Wir haben uns mit Studierendeninitiativen an globalen Technologiewettbewerben beteiligt, die Elon Musk ausgeschrieben hatte. Mit unseren avantgardistischen Transportsystem Hyperloop sowie mit der Tunnelbohrmaschine des Teams TUM Boring haben wir uns in diesen Wettbewerben der besten Universitäten mehrfach als Siegerin durchsetzen können. Bei diesen Wettbewerben haben unsere Studierenden enorm viel gelernt. Zu Elon Musk persönlich hatte und hat die TUM keinerlei Verbindungen“, erklärt TUM-Sprecher Ulrich Meyer.

Das Boring-Team fliegt im März wieder nach Texas, will beweisen, dass es die schnellsten Tunnel-Bohrer der Welt baut. Das Hyperloop-Team ist inspiriert von Musks Idee, Metropolen mit Vakuum-Röhren zu verbinden und Passagiere in Mini-Kabinen mit 1000 Stundenkilometern von A nach B zu schießen – Slogan: „Wir erschaffen eine Welt ohne Beschränkung von Raum und Zeit.“ In Ottobrunn gibt es inzwischen eine Teststrecke, vom Freistaat mitfinanziert. Raketenfan Markus Söder persönlich hat sie im Sommer 2023 eröffnet.

Zahlreiche Institutionen denken unterdessen über ihren Umgang mit dem Musk-Imperium nach. Mehr als 60 deutschsprachige Hochschulen und Forschungsinstitutionen kündigten an, ihre Aktivitäten auf der Plattform X einzustellen. „Deren Veränderungen von der algorithmischen Verstärkung rechtspopulistischer Inhalte bis zur Einschränkung organischer Reichweite machen eine weitere Nutzung unvertretbar“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

Der Austritt unterstreiche ihren Einsatz für eine faktenbasierte Kommunikation und gegen antidemokratische Kräfte. Die beiden Münchner Elite-Universitäten haben sich noch nicht entschieden. „Wir beobachten die Entwicklung der Plattform sehr genau im Hinblick auf die strategische Ausrichtung, den Auftrag und die Interessen der Zielgruppen unserer Universität und behalten uns vor, bei Bedarf entsprechend zu agieren“, teilte die TUM mit.

Twitter sei zum „toxischen Ort“ geworden

Die Frage, ob man X ganz den Musk- und Trump-Anhängern überlassen oder noch mit eigenem Account gegen halten sollte, wird derzeit in vielen Organisationen heiß diskutiert. Schon vor Weihnachten hatten zahlreiche Prominente ihren Austritt verkündet, darunter TV-Moderatorin Dunja Hayali, Bestsellerautorin Anne Rabe, SPD-Politikerin Sawsan Chebli und Gedenkstätten wie das NS-Dokumentationszentrum in München. Twitter sei nach der Übernahme durch Musk ein „toxischer Ort“ geworden, so die Begründung.

Und manche geben gar ihren Tesla zurück, wie der ehemalige Chef der Bayern-SPD, Florian Pronold: „Wer sich ernsthaft für Demokratie, Toleranz und eine offene Gesellschaft einsetzt, kann einen Elon Musk in keiner Form mehr unterstützen“, schreibt er auf Linkedin. Auch ganze Unternehmen wie die Drogeriemarkt-Kette Rossmann kündigten an, keine Tesla-Autos mehr zu bestellen.

Der Soziologe Fabian Pfeffer, der viele Jahre in den USA geforscht hat und heute an der LMU die Vermögensungleichheit untersucht, hat seinen X-Account inaktiv geschaltet. Seine Mitarbeiter seien geschlossen zu Bluesky gewechselt, sagt er. Er wundert sich nicht über die jüngste Entwicklung von Musk. Für ihn war schon lange zu beobachten, wie die Vermögenskonzentration in den Händen einiger Superreicher die politischen Institutionen untergräbt. „Solche Mahnungen wurden bis vor ein paar Jahren oft noch als steile Hypothese abgetan. Dank Musk & Co sollte dies nun unbestreitbar sein", sagt er.