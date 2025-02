Manche mögen Tribal-Drucke (wahlweise mit Strasssteinchen), Mikro-Miniröcke (wahlweise über der Hüfthose) und andere von der Rave-Kultur inspirierte Outfits für Modesünden halten. Vermutlich diejenigen, die sie in den Nullerjahren selbst getragen haben. Aber so sehr manche diese Ästhetik aus ihrem Gedächtnis verbannen möchten, so hartnäckig hält sie sich seit mehreren Jahren im Zeitgeist. Besonders durch Social Media: Der Y2K-Lifestyle (abgeleitet vom englischen Begriff für die Jahrtausendwende) wird vor allem von denen gefeiert, die selbst nicht aktiv daran teilgenommen haben.

Für die Generation Z sind die Outfits, die Kultur, der Vibe: ikonisch. Ein bisschen ironisch. Ungefähr so wie bei allen wiederkehrenden Modetrends, die Jahre später mit dem ernst gemeintesten Augenzwinkern getragen werden. Inspiration gibt es jede Menge, mal abgekupfert, mal authentisch.

Die DJ, Produzentin und Labelinhaberin Ellen Allien ist Letzteres – ästhetisch wie akustisch: Fest verankert in der Techno-Kultur der Neunziger- und Nullerjahre, wegweisend für die Popkultur von heute, hat sich die Berlinerin aus dem Underground zu einem der bekanntesten Namen der Szene gespielt. Als Ellen Fraatz wuchs sie in der aufstrebenden Techno-Welle der Hauptstadt auf, fand ihren musikalischen Weg kurz nach dem Mauerfall. Unter ihrem außerirdischen Künstlernamen erspielte sie sich schnell diverse Residencys in Clubs wie Tresor und E-Werk und war maßgeblich daran beteiligt, den Klang der Stadt zu prägen.

In ihren Sets lässt sie dafür elektronische Genres koordiniert aufeinandertreffen und vereint düstere Techno-Sounds mit einer quirligen Rave-Melodik. Treibende, tanzbare Beats werden mit reduzierten Klangstrukturen und Ambient-Passagen versetzt, während sie mit Soundlandschaften eine intensiv-intime Atmosphäre kreiert. Auch ihre eigenen Produktionen unterstreichen den experimentell-minimalistischen Ansatz, den sie in ihrer Musik verfolgt: Von ihrem hypnotischen Debüt „Stadtkind“ (2001) bis zu der jüngsten Veröffentlichung, der Single „How It Looks Like“, die Anfang dieses Jahres erschienen ist, setzt Ellen Allien auf Techno mit gefühlvoller Tiefe und retrofuturistischem Charakter.

Ellen Allien, 22. Februar, 23 Uhr, Blitz Club, Museumsinsel 1