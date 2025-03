Das verwächst sich noch, heißt es ja oft über so manche Spleens und Interessen aus der Jugend. Auch Eliza Rose hat sich seit ihrer Teenager-Zeit sicher in vielen Dingen weiterentwickelt. Treu geblieben ist sich die DJ, Produzentin und Singer-Songwriterin aber mindestens in ihrer Liebe zu und Vorliebe für Vinyl. Mit 15 fängt die Londonerin aus dem East End der Stadt an, bei Flashback Records in Shoreditch zu jobben und findet in der Arbeit im Plattenladen ihre Leidenschaft für das Medium.