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Zum Tod von Elisabeth Wicki-EndrissDie Starke an der Seite einer Legende

Lesezeit: 2 Min.

Elisabeth Wicki-Endriss erhält beim Filmfest München im Gasteig den One-Future-Ehrenpreis der Interfilm-Akademie für ihr Lebenswerk als Schauspielerin, Friedensaktivistin sowie Bewahrerin des Filmerbes von Bernhard Wicki.
Elisabeth Wicki-Endriss erhält beim Filmfest München im Gasteig den One-Future-Ehrenpreis der Interfilm-Akademie für ihr Lebenswerk als Schauspielerin, Friedensaktivistin sowie Bewahrerin des Filmerbes von Bernhard Wicki. Robert Haas

Viele Jahre lebte Elisabeth Wicki-Endriss mit Regisseur Bernhard Wicki und setzte sich für sein Filmerbe ein. Sie wirkte aber auch als Friedensaktivistin und Förderin. Nun ist die Schauspielerin gestorben.

Von Josef Grübl

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Viele Jahre stand sie selbst auf der Bühne, die letzte Verleihung „ihres“ Preises erlebte Elisabeth Wicki-Endriss nur noch von der Bühnenloge des Münchner Cuvilliés-Theater aus. Das war vor vier Wochen, im Blick hatte die Stiftungsgründerin und Schauspielerin trotzdem alles. An ihrer Seite saß Staatsminister Georg Eisenreich, das sei „in Form einer Bitte gerichteten Anordnung“ geschehen, sagte er lächelnd.

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