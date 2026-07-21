Viele Jahre lebte Elisabeth Wicki-Endriss mit Regisseur Bernhard Wicki und setzte sich für sein Filmerbe ein. Sie wirkte aber auch als Friedensaktivistin und Förderin. Nun ist die Schauspielerin gestorben.

Viele Jahre stand sie selbst auf der Bühne, die letzte Verleihung „ihres“ Preises erlebte Elisabeth Wicki-Endriss nur noch von der Bühnenloge des Münchner Cuvilliés-Theater aus. Das war vor vier Wochen, im Blick hatte die Stiftungsgründerin und Schauspielerin trotzdem alles. An ihrer Seite saß Staatsminister Georg Eisenreich, das sei „in Form einer Bitte gerichteten Anordnung“ geschehen, sagte er lächelnd.