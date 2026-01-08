Sie sprachen akzentfrei Französisch, konnten mit unterschiedlichen Waffen umgehen und führten Spionagetätigkeiten im von den Deutschen besetzten Frankreich aus: Während des Zweiten Weltkriegs ließ der britische Premierminister Winston Churchill zum ersten Mal auch Frauen für Kampfhandlungen und als Agentinnen im Widerstand gegen die Nazis ausbilden. Die Verdienste der mutigen Frauen, die ihr Leben für ihr Vaterland riskierten, spielen im geschichtlichen Gedächtnis bisher keine große Rolle – die Münchner Autorin und Verlegerin Elisabeth Sandmann will nun in einem Roman dazu beitragen, dies zu ändern.

Zum Hintergrund: Da Churchill sich nicht allein auf die französische Résistance verlassen wollte, um den Krieg in Europa zu beenden, begann er von 1940 an, eine spezielle Einsatzgruppe aufzubauen. Diese Special Opera­tions Exe­cutive (SOE) bestand aus 39 Frauen und 431 Männern, die vor allem in den von der Wehrmacht besetzten Gebieten aktiv war. Das bedeutete: ein Leben in Unsicherheit, Gefahr und Einsamkeit mit beständiger Angst, sich selbst zu verraten oder von anderen verraten zu werden. Dazu gehörte es, Kurierdienste zu erledigen, bisweilen ein riesiges Funkgerät in einem riesigen Koffer möglichst unauffällig herumzuschleppen, Nachrichten zu entschlüsseln und weiterzugeben, Sabotageakte zu verüben oder im Ernstfall auch zu töten.

Die Autorin und Verlegerin Elisabeth Sandmann beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit den Biografien außergewöhnlicher Frauen. (Foto: Gaby Gerster)

Frauen hatten den Vorteil, in bestimmten Situationen unauffälliger zu sein, denn niemand rechnete damit, dass im Kinderwagen statt eines Babys Sprengstoff schlummerte. Die Verlegerin Elisabeth Sandmann widmet ihren zweiten Roman diesen vergessenen britischen Heldinnen und ihrem Kampf für Freiheit, Demokratie und die britische Nation. Mit ihrer mehrere Generationen umfassenden Erzählung schlägt die Autorin, die sich seit Jahrzehnten mit den Biografien außergewöhnlicher Frauen beschäftigt, damit ein weitgehend unbekanntes Kapitel des Widerstands auf.

Im Zentrum von „Wir dachten, das Leben kommt noch“ steht die BBC-Moderatorin Gwen, die durch ihre Recherche zu den SOE-Girls, wie die Agentinnen genannt wurden, tief in die eigene Familiengeschichte eintaucht. Auf einer Reise nach Paris findet sie nicht nur Erstaunliches über ihre unkonventionelle Großmutter heraus, die dort in den Jahren der Okkupation lebte. Gwen erfährt auch, wie ihr Schicksal mit dem der ehemaligen Spionin Pat Conway zusammenhängt, die unter dem Decknamen Emma Fleury 1942 in Paris im Einsatz war.

Sandmann springt – manchmal zu abrupt – zwischen verschiedenen Zeiten und Schauplätzen hin und her, was teilweise verwirrt: Gwens Nachforschungen und die Begegnung mit der SOE-Agentin Pat spielen 1998 in England, in Rückblenden werden zwischendrin Pats Kindheit, ihre Ausbildung zur Spionin und ihre abenteuerliche Mission in Paris 1942 eingestreut. Parallel dazu entfaltet sich ein weiterer Erzählstrang um Gwens Großmutter Ilsabé, in deren Salon gleichzeitig Regierungshoheiten und Nazis verkehrten, während nebenan die Résistance ihre Operationen plante. Dabei ist es nicht immer einfach, den Überblick über die zahlreichen Protagonisten zu behalten, deren Geschichten manchmal arg zerstückelt und mit großen Cliffhängern versehen werden, um den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten.

Seine stärksten Momente hat der Roman, wenn er den aufregenden Alltag der jungen Agentin schildert, die deutsche Soldaten ausspioniert, auf ihrer abenteuerlichen Reise in die freie Zone nach Marseille verfolgt wird, ihr Aussehen verändern muss und schließlich in einem spannenden Showdown beweist, dass auch Frauen in diesem Krieg zum Äußersten bereit sind. Nach dem Krieg hätte niemand etwas über die SOE-Girls wissen wollen, erzählt Pat der BBC-Moderatorin im Buch: „Wir Agentinnen sind unsichtbar geworden, und das, obwohl sie doch dauernd betont haben, wie bedeutend wir gewesen seien, aber die vielen toten Männer waren wichtiger.“ Man möchte der fiktiven Protagonistin unbedingt beipflichten, dass es längst überfällig ist, diese Geschichten zu erzählen.

Elisabeth Sandmann: „Wir dachten, das Leben kommt noch“, Piper Verlag, 384 Seiten, 24 Euro. Lesung am 2. Februar im Literaturhaus München.