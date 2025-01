Das Musical „Elisabeth“ im Deutschen Theater demaskiert den Sisi-Mythos so morbid wie klug. Und an einer Stelle wird es albtraumhaft aktuell.

Kritik von Jutta Czeguhn

„Der Tod, das muss ein Wiener sein, … nur er trifft den richtigen Ton“, sinnierte einst süffisant der große Wien-Seelenforscher Georg Kreisler. Doch nein, hier kommt der Tod aus Peißenberg in Bayern, und bei Gott, was kann dieser Lukas Mayer singen! Der 26-jährige, blondgelockte 1,90 Meter-Mann ist der Star des Abends bei der umjubelten München-Premiere des Musicals „Elisabeth“ in der halbkonzertanten Version am Deutschen Theater. Um einen weiteren großen Österreicher, Wolf Haas, zu zitieren: „Komm, süßer Tod!“