Die Französin, die nach ihrer Ausbildung in Paris im September ihr erstes Engagement beim Bayerischen Staatsballett angetreten hat, ist gerade 20 Jahr alt geworden und gilt als vielversprechende Tänzerin. Von den Choreografen Sol Léon und Paul Lightfoot wurde sie für eine der Hauptrollen in "Schmetterling" ausgewählt - die zweiteilige Produktion, die am 31. März die Ballettfestwoche in München eröffnen wird.

Montag: Pilates und Zimtschnecken

Detailansicht öffnen Die Cafébar "Lozzi" in der Pestalozzistraße im Glockenbach-Viertel in München. (Foto: Stephan Rumpf)

Wie jeden Montagmorgen mache ich mich auf den Weg zum Ballettsaal im Nationaltheater, in dem unser Training stattfindet. Vor allem montags ist das Training wichtig, um den Körper, Muskeln und auch den Kopf auf die Proben zu unseren verschiedenen Stücken vorzubereiten. Im Anschluss mache ich gerne ein wenig Pilates in unserem eigenen Studio im Balletthaus, das durch seine schönen Stuck-Verzierungen einen besonderen Charme hat. Mittags genieße ich die frische Luft und spaziere über die Innenstadt Richtung Glockenbachviertel, um mir zu einem Kaffee im Café Lozzi meine absoluten Lieblings-Zimtschnecken schmecken zu lassen.

Dienstag: Kunsterlebnis

Dieser Tag wird aufregend, denn heute ist die Klavierhauptprobe unserer Neuproduktion "Schmetterling". Damit eröffnen wir am 31. März unsere Ballettfestwoche. Wir tragen bei dieser Probe das erste Mal die fertigen Kostüme und tanzen über die große Bühne des Nationaltheaters. Dieser Theaterraum mit seinen golden verzierten Rängen und dem schweren roten Samt übt jedes Mal eine Faszination auf mich aus, ich bin ja noch relativ neu in München. Außerdem empfinde ich die Arbeit mit dem choreografischen Team von Sol León und Paul Lightfoot als unglaublich inspirierend und tiefgründig. Nach den Korrekturproben lasse ich den Tag mit etwas Kunst ausklingen. Vielleicht besuche ich mit einer Kollegin die Ausstellung "Klimts Kuss - Spiel mit dem Feuer", eine Multimediashow über das Leben und Werk des Jugendstilpioniers Gustav Klimt im Utopia. Die Ausstellung verspricht dem Besucher ein tiefes Eintauchen in die Welt des Malers, ein immersives Kunsterlebnis.

Mittwoch: Tanzen im Club

Nach einem langen Tag mit Training und Proben möchte ich mir heute Abend im Milla-Club das Release Konzert "Lost" der Sängerin Ada Morghe & Band anhören. Die Musik ist eine Mischung aus Drum'n'Bass, Funk, Soul und Jazz. Nach dem vielen Ballett-Training tagsüber, bei dem jede Bewegung auf Perfektion ausgelegt ist, genieße ich es, im Club einfach locker drauflos zu tanzen.

Donnerstag: Keramik bemalen

Detailansicht öffnen Im "Froh & bunter" kann man selbst kreativ werden und Keramik bemalen. (Foto: Daniel Schäfer/dpa)

Ich mache mich besonders früh auf den Weg zur Oper, da ich vor dem Training an einem Yoga-Kurs teilnehme. Ich genieße die ruhige, gemütliche Atmosphäre früh morgens im Haus sehr, jetzt ist es noch überall still. Der Kurs findet jede Woche für alle Mitarbeitenden statt, so trifft man auch mal Kollegen außerhalb des Balletts. Am Nachmittag, nach den Proben, treffe ich mich mit Freunden am Viktualienmarkt bei "Froh & bunter". Dort kann man selbst kreativ werden und Keramik bemalen - mein neues Hobby! Ich suche mir eine große Teetasse aus, die ich in Frühlingsfarben bemalen werde.

Freitag: Proben, shoppen, schlemmen

Detailansicht öffnen Proben für Alexei Ratmanskys "Tschaikowski-Ouvertüren". Das Werk war Larrorys Debüt am Bayerischen Staatsballett und wird bei der Ballettfestwoche nochmal aufgeführt. (Foto: Nic Zeus Mackay)

Eine Probe für eine Produktion steht an, die ebenfalls im Rahmen der Ballettfestwoche aufgeführt wird: Alexei Ratmanskys "Tschaikowski-Ouvertüren". Das Werk hatte erst im Dezember Premiere und es war meine erste Kreation mit dem Bayerischen Staatsballett. Tschaikowskys Musiken gemeinsam mit dieser klassischen, virtuosen, doch immer wieder überraschenden Tanzsprache empfinde ich als unglaublich erfüllend. In der Mittagspause mache ich einen kleinen Abstecher zur Boutique "Kauf dich glücklich" und dann noch zu einem coolen Second-Hand-Shop namens "Fashion & Fantasy" in der Maxvorstadt. Einfach mal durch die Gänge voller schöner Dinge bummeln und den Kopf freibekommen. Nach der Abendprobe lassen meine Freunde und ich den Tag mit einem leckeren Essen in dem Restaurant "Nana Meze e Wine" in Haidhausen ausklingen.

Samstag: Ausflug nach Bayrischzell

Zeit in der Natur ist für mich ein super Ausgleich zum Alltag in der Großstadt, deswegen nehme ich heute mit einer Freundin den Zug nach Bayrischzell. Es gibt hier viele idyllische Wanderwege mitten in den Bergen, vielleicht sehen wir auch schon erste Frühlingsblüher - ich freue mich so auf den Frühling! Während meiner Ballettausbildung habe ich viele Jahre in Paris gelebt, Bayrischzell ist da der perfekte Gegensatz. Zur Mittagszeit gönnen wir uns eine Pause in einem der urigen Berggasthöfe - leider hat der Siglhof zu dieser Jahreszeit geschlossen, aber wir finden bestimmt eine schöne Alternative.

Sonntag: Schwimmen im Volksbad

Detailansicht öffnen Blick in das leere Schwimmbecken im Müller'schen Volksbad. (Foto: Stephan Rumpf)

Meinen Sonntag beginne ich mit einem leckeren Kaffee und einem ausgiebigen Brunch bei mir zu Hause. Danach fahre ich mit dem Fahrrad zum Bahnwärter Thiel, um über den Flohmarkt zu schlendern und nach Raritäten zu suchen. Auf dem Rückweg mache ich einen Stopp beim Müller'schen Volksbad und schwimme noch ein paar Bahnen. Ich mag das historische Gebäude, es hat Charme und ist très chic. Am Abend möchte ich noch ins Theatiner Kino in der Innenstadt, da laufen gerade die Journées du cinéma.

Eline Larrory wurde 2003 in Bayonne in Südfrankreich geboren. Im Alter von fünf Jahren begann sie an der Tanzschule Gillet Lipszyc in Biarritz zu tanzen. Ab 2019 studierte sie am Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP), wo sie im Juni 2022 ihren Abschluss machte. Seit der Spielzeit 2022/23 ist Larrory Mitglied im Corps de ballet des Bayerischen Staatsballetts.