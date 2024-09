Elias Krischke sammelte schon in seiner Kindheit Bühnenerfahrung am Stadttheater und begann bereits in jungen Jahren seine musikalische Reise als Schlagzeuger in Orchestern, Jazzcombos und der Band Matthew Graye. Er erhielt mehrere Auszeichnungen als Schlagzeuger bei Wettbewerben wie „Jugend musiziert“ und dem „Playalong Contest“ des renommierten Schlagzeugmagazins Drumheads. Auf sein Schauspielstudium am Max-Reinhardt-Seminar in Wien folgte ein dreijähriges Engagement am Schauspiel Stuttgart. Seit 2023 gehört er dem Ensemble der Münchner Kammerspiele an. Dort hat er am Donnerstag, 19. September, Premiere in „Mia San Mia“.