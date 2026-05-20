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Der 25-jährige Elias David MoncadoEin Wunder? Nein, aber ziemlich großartig

Lesezeit: 1 Min.

Ein Duo, das meist exzellent zusammenwirkt: Geiger Elias David Moncado und Pianist Thomas Hoppe begeistern bei ihrem Konzert in Pullach.
Ein Duo, das meist exzellent zusammenwirkt: Geiger Elias David Moncado und Pianist Thomas Hoppe begeistern bei ihrem Konzert in Pullach. Sebastian Gabriel

Anne-Sophie Mutter, die ihn als Stipendiat fördert, hält Elias David Moncado für „ein Geschenk“. Aber wird der junge, einst als Wunderkind gehandelte Geiger diesen Elogen gerecht?

Kritik von Udo Watter, Pullach

Der Stempel „Wunderkind“ wird in der Welt der Klassik gar nicht so selten vergeben, aber die meisten derart Geadelten können damit wenig anfangen. Weil er eventuell falsche Vorstellungen weckt und ihm eine Ambivalenz innewohnt. Der 25 Jahre alte Geiger Elias David Moncado hat diese Frühphase seiner musikalischen Biografie, in welcher er als Hochbegabter zu solchen Etikettierungen Anlass gab, schon hinter sich, und welchen Reifegrad er erreicht hat, demonstrierte er jetzt bei einem Auftritt im Bürgerhaus Pullach im Münchner Süden.

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