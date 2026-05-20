Der Stempel „Wunderkind“ wird in der Welt der Klassik gar nicht so selten vergeben, aber die meisten derart Geadelten können damit wenig anfangen. Weil er eventuell falsche Vorstellungen weckt und ihm eine Ambivalenz innewohnt. Der 25 Jahre alte Geiger Elias David Moncado hat diese Frühphase seiner musikalischen Biografie, in welcher er als Hochbegabter zu solchen Etikettierungen Anlass gab, schon hinter sich, und welchen Reifegrad er erreicht hat, demonstrierte er jetzt bei einem Auftritt im Bürgerhaus Pullach im Münchner Süden.