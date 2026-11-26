„Melancholic Love Shit“ nennt die Münchner Indie- Pop -Band rund um Frontfrau Elena Rud liebevoll den Musikstil ihrer Songs, in denen es um Themen wie Herzschmerz und Queerness geht. Sie handeln aber auch von Selbstermächtigung, toxischen Dating-Mustern und davon, wie man sich aus ihnen befreit. Wie im Song „Wo ist mein Limit“, ein Feature mit dem Wiener Künstler Fiio. Wo endet Liebe, wo beginnt Selbstaufgabe? Wann muss ich eine Grenze ziehen? Und warum ist sie oft dehnbar? Schmerzhafte Fragen, die viele junge Menschen kennen, aber selten so offen thematisieren. Wir haben Sängerin Elena Rud gefragt, was sie wirklich denkt.

SZ: Wo ist dein Limit im Dating?

Elena Rud: Das ist eine gute Frage. In der Theorie kann man ganz viel über das Grenzensetzen sagen und wissen. Es in die Praxis umzusetzen, ist schwieriger. Besonders, wenn man verliebt ist.

Warum?

Wenn wir jemandem gefallen wollen, sind wir empfänglicher für Druck oder Erwartungshaltungen von außen. Junge Frauen oder weiblich gelesene Menschen, vor allem People Pleaser wie ich, können sich nicht so einfach ein Limit setzen, wenn ihnen vorgehalten wird: „Das kann doch noch nicht deine Grenze sein.“

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Du singst über eine Frau, die bereit ist, alles für einen Mann zu tun. Trotzdem wird sie versetzt, belogen und betrogen. Wie viel Elena steckt in der Geschichte?

Ich bin zum Glück noch nie mit dem Regio bis nach Berlin gefahren und wurde dann versetzt. Es ging in dem Song eher darum, ein Feeling einzufangen, keine Geschichten, die exakt so passiert sind. Ein paar absurde Dates habe ich aber definitiv erlebt.

Zum Beispiel?

Ein Mann kam mal mit einer Zwei-Liter-Weinflasche, die er zu Hause schon zu zwei Dritteln geleert hatte, zu unserem Picknick. Da habe ich noch versucht, das Ganze zu erklären und dachte: Na ja, der hatte halt ’nen harten Tag.

Und dann?

Er beleidigte mich, warf mir vor, ich würde mich wegen meines pinkfarbenen Bobs für etwas Besseres halten, nannte mich „Möchtegern-künstlerisch“– und fragte am Ende, ob ich nicht doch noch mit ihm schlafen möchte. Daraufhin habe ich das Date fluchtartig verlassen.

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Sprichst du mit dem Song also eher Männer an?

Ich bin bisexuell und wäre gerne so ambivalent, beide Geschlechter anzusprechen. Meine schlechten Erfahrungen waren aber ausschließlich mit Männern. Später lacht man dann mit seinen Friends über die Dating-Unfälle von früher. Obwohl die eigentlich nie witzig waren, sondern einfach scheiße.

Lassen sich Frauen zu viel gefallen?

Ich glaube, junge Mädchen werden durch das Patriarchat dazu erzogen, freundlich, höflich, nachsichtig zu sein. Selbst in Filmen gibt es das typische Bild des charmanten Mannes, der aber auch ein Rowdy ist – und du, die eine, kannst ihn ändern.

„Ich habe gelernt, mehr Raum einzunehmen und für das einzustehen, was ich will und brauche.“ Foto: Lou Gabriel

Ist das mitunter der Grund, warum man das eigene Limit immer wieder für Menschen verschiebt, die einem nicht guttun?

Ich glaube, weil wir alle zu untherapiert sind, fühlen wir uns häufig zu Menschen hingezogen, von denen wir glauben, sie ändern oder retten zu können. Für mich hat sich das auch mit dem Alter gewandelt: Früher war mein Limit fremdbestimmt und viel zu hoch angesetzt. Ich kannte es eigentlich gar nicht. Im Laufe meines Lebens habe ich gelernt, mehr Raum einzunehmen und für das einzustehen, was ich will und brauche. Übrigens, auch für das, was ich nicht will. Ich finde, das ist sogar noch wichtiger!

Wie hast du das geschafft?

Ehrlich gesagt kam das teilweise durch Corona. Man war ohnehin gezwungen, aus alten Mustern auszubrechen, und ich wollte mich zum Spazierengehen nicht mehr mit absoluten Vollidioten treffen. Aber: Meine Grenzen zu finden und klar aufzuzeigen, habe ich erst in einer Therapie gelernt.

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Hat sich damit auch verändert, wie du datest?

Definitiv. Nach dem Picknick-Date habe ich mich so geschämt, dass ich erst nach dreieinhalb Stunden geflüchtet bin. Damals habe ich zum ersten Mal gedacht: Okay, so kann’s nicht weitergehen. Da ich mittlerweile aber in einer Beziehung bin, bezieht sich der Song eher auf meine früheren Dating-Phasen. Mein jetziger Freund und ich haben es geschafft, ein ganz anderes Vertrauensverhältnis aufzubauen. Ich fühle mich in meinem Wesen sehr unterstützt, auch als Musikerin. Und ich bin heute sehr gut darin, Grenzen zu setzen.

Warum war erst jetzt der richtige Zeitpunkt für den Song?

Es war reiner Zufall. Ich bin schon lange Fan von Fiios Musik und wir haben uns einfach über das Leben ausgetauscht. Ich hatte das Gefühl, diesen Song nicht nur mir selbst geschuldet zu haben. Es ist einerseits witzig, aber auch so schade, dass sich wirklich jede Frau, die ich kenne, mit dem Thema identifizieren kann.

Was löst der Song bei Menschen aus?

Die Resonanz war durchweg positiv. Bisher wurde ich aber nicht krass mit crazy Dating-Geschichten konfrontiert. Ich hoffe, dieses Interview löst das jetzt aus, denn ich liebe das! Crazy Dating-Geschichten sind mein Reality-TV.