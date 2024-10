Zu sehen sind dort nämlich zwei in Comicmanier gezeichnete Männlein vor reclamgelbem Hintergrund, die als Verkörperungen von Wesseltoft und Schwarz maximal belustigt mit dem Finger aufeinander zeigen. Unverhohlene wechselseitige Botschaft: Und du, Musiker aus einer weit entfernten klanglichen Galaxie, hast also wirklich zusammen mit mir ein Album aufgenommen?

Dabei finden der generell sehr kollaborationsfreudige Tastenzauberer Wesseltoft und der längst ebenso dem Jazz wie der Klassik zugeneigte Fusions-Spezialist Schwarz auf ihrem Debüt ohnehin wunderbar geschmackssicher und fern jeder beatzentrierten Schablonenhaftigkeit zusammen. Sei es in Form einer sacht verklöppelten Sphärenmusik, die sie bei einem Konzert in Berlin festhielten und schlicht „First Track (Live from Berlin)“ nannten; sei es in Form der verwunschen ausklingenden Atmosphären eines Tracks wie „See You Tomorrow“ oder auch im elegant zusammengesponnenen Groove von „Where Is The Edge“ – stets greifen analoge und digitale Elemente bei den beiden auf geradezu streberhaft organische Weise ineinander.

Detailansicht öffnen Einblick in den hochmodernen Konzertsaal Elektra Tonquartier. (Foto: Georg Stirnweiß/Bergson)

Kein Wunder also, dass dieser fruchtbaren Zusammenarbeit noch weitere Alben wie das anmutige „Trialogue“ (zusammen mit dem schwedischen Kontrabassisten Dan Berglund vom schmerzlich vermissten Esbjörn Svensson Trio) und das 2022 erschienene „DUOII“ folgten. Auf Letzterem knüpften Wesseltoft und Schwarz einerseits erfolgreich an die weit geöffneten Klangräume und die enge Verzahnung von jazziger Freigeistigkeit und synthetischem Drive auf ihrem Debüt an. Andererseits förderten sie darauf auch eine neue Opulenz im Sound zutage, die sich allein schon durch die Streicher des Berliner Solistenensemble Kaleidoskop, durch das ätherische Spiel des Trompeters Sebastian Studnitzky sowie durch eine ganze Riege an Gastsängerinnen ergibt. (Man höre etwa das ebenso poppig angehauchte wie beseelt hochgeschraubte „Eye For An Eye“, in dem Jenniffer Kae, Jemma Endersby und Catharina Schorling einen bezirzenden Chor bilden.)

Als erste musikalische Gäste im bestuhlten Elektra Tonquartier des Bergson werden Bugge Wesseltoft und Henrik Schwarz nun zwar vorwiegend zu zweit auf der Bühne stehen. Nicht zuletzt angesichts des hochmodernen, weil stets perfekt anpassbaren Raumakustik-Systems des neu eröffneten Konzertsaals, welches Künstlerinnen und Künstlern jedweder Genres ideale Bedingungen bietet, dürfte das der nuancierten klanglichen Vielfalt ihres Duo-Projekts jedoch gewiss keinen Abbruch tun.

Bugge Wesseltoft & Henrik Schwarz, Donnerstag, 10. Oktober, 20 Uhr, Bergson, Am Bergson Kunstkraftwerk 2