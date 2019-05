6. Mai 2019, 18:48 Uhr Elefanten Bitte abduschen

Sascha Nolde belohnt nicht nur mit Essen

Wenn Sascha Nolde, 33, zufrieden ist mit dem Training, gibt es manchmal auch noch eine Extraportion Wasser. Nicht, dass die Elefanten in Hellabrunn sonst nichts zu trinken bekommen, aber was sie auch sehr mögen, ist eine Dusche. Deshalb ist der Anfang des Trainings mit den Tieren oft ein ausgiebiges Abspritzen mit dem Wasserstrahl. Nolde ist seit eineinhalb Jahren in Hellabrunn, war zuvor 13 Jahre in Hannover und ist nun Tiertrainer im Elefantenhaus. Als kulinarische Belohnung hat er Kartoffeln und Brotstückchen dabei. Panang, mit der Nolde an einem Vormittag trainiert, reagiert zuverlässig. Den Stock mit dem kleinen Ball an der Spitze setzt Nolde dem Tier auf den Rüssel, einen zweiten hält er ihr zum Beispiel an die Seite. Dadurch stellt sich der Elefant parallel zum Gitter und Noldes Kollege kann eine entzündete Stelle eincremen oder hinter dem Ohr Blut abnehmen. Bis zu drei Mal am Tag wird trainiert.