Elsa-Sophie Jach ist seit der Spielzeit 2022/23 Hausregisseurin am Bayerischen Staatsschauspiel - eine Aufgabe, die sie mit 31 Jahren an einer der größten deutschsprachigen Schauspielbühnen übernahm. Seitdem hat sie sechs Inszenierungen in München herausgebracht, mit der "Kopenhagen-Trilogie" kommt nun ihre siebte auf die Bühne. Jach verschränkt in ihren Regiearbeiten gerne und klug verschiedene Texte miteinander, holt einen weiblichen literarischen Ton etwa in Kleists "Käthchen von Heilbronn" oder in Goethes "Werther", inszeniert farbkräftig, bildstark und musikalisch gedacht. Vielseitig interessiert also, das zeigen auch ihre Tipps für die Woche.