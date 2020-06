Von der Kugel Bier bis zum Ice Date: So lässt sich genussvoll erträumen, was dem Sommer alles fehlt

Sommer ist in diesem Jahr so eine Sache. Vieles von dem, was man normalerweise damit verbindet, musste bislang entfallen, und viele haben momentan auch wenig Lust oder schlicht zu wenig Geld für Sommer, Sonne, Meer. In diesen Fällen hilft das probate Mittel der Selbsttäuschung - man versetzt sich für eine kurze Auszeit an einen anderen Ort, indem man genießt und vor sich hinträumt.

Manchmal genügen dazu schon ein, zwei Kugeln Eis. Früher gab es da in der Stadt nur wenige Denk- oder besser Traumschulen: Milch- oder Wassereis, Steckerl oder Waffel, italienisch oder amerikanisch? Lange vorbei! Inzwischen heißt es: Ballabeni oder Bartu, Del fiore oder Ice Date? Und obwohl Italien mit seinen klassischen Eissorten von Stracciatella bis Amaretto noch die Nase vorn hat, jetzt gibt man sich auch die Kugel aus Argentinien, schleckt Augustinereis oder leistet sich Schnaps am Steckerl.

Bei so viel Eis schadet es nicht, sich aus dem Reigen des mittlerweile vielerorts sehr guten Angebots weiter abzuheben. Klaus St. Rainer, eigentlich ein Mann der Cocktails, hatte etwa die Eiscreme von Ballabeni zur "drunken icecream" veredelt, um sich in der Coronakrise zu behelfen. In seinem Wabi Sabi Shibui an der Ludwigsstraße gab es kurze Zeit Pistazie-Schoko-Eis mit Maracujapüree, kandierten Haselnüssen und Rum oder veganes Kokoseis mit Blutorangen-Sake zum Mitnehmen. Jetzt ist das Wabi Sabi zwar vorerst zu, bei schönem Wetter findet sich ein Eiscremewagen mit den beschwipsten Sorten aber manchmal auf der Terrasse der Goldenen Bar. Von dort ist es ein kurzer Spaziergang hinunter zur Eisbachwelle. Da bleibt das hochprozentige Eis lange genug kalt, um den Anblick der Isarsurfer eine Weile zu genießen. Etwas weiter den Flusslauf hinauf ist die Eismeisterei mit einem Eisfahrrad unterwegs.