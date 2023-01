Von Ariane Witzig und Magdalena Zumbusch

Einige haben sich sicher schon gefreut. Anfang Dezember sanken die Temperaturen zwei Wochen lang endlich in den Minusbereich, auf dem Nymphenburger Schlosskanal und einigen Seen bildeten sich dünne Eisschichten. Doch pünktlich zu Beginn der Weihnachtsferien schmolz alles wie in den Jahren zuvor wieder dahin. Es ist also wie zuletzt: Nichts ist es mit dem Eisstockschießen auf den Gewässern in und um München herum.

Doch zum Glück gibt es schon seit einigen Jahren eine zwar nicht ganz adäquate, aber dennoch beliebte Variante: Eisstockschießen auf Kunstbahnen. Nicht erst seit der Pandemiebeschränkungen ist es als sportliches Freiluft-Vergnügen genauso wie Boule bei jungen Menschen im Trend - von wegen Altherrensport. Kein Wunder, denn es ist gesellig, macht Spaß und man braucht keine große Ausrüstung, die wird schließlich überall von den Anbietern vor Ort gestellt, sogar in kleinen Ausführungen für Kinder. Lediglich warm anziehen sollte man sich, gute Laune mitbringen und ein wenig beweglich in den Beinen sein.

Für all jene, die sich auf rutschigen Böden unsicher fühlen, empfehlen sich Schuhspikes. Für die innere Hitze sorgen diverse Heißgetränke, die rund um die Bahnen angeboten werden, denn die meisten von ihnen befinden sich auf den Freischankflächen der Gastronomiebetriebe. Die Regeln sind einfach: Zwei Teams mit bestenfalls vier Spielern treten gegeneinander an, jeder ist ausgerüstet mit einem Eisstock. Ziel ist es, seinen Stock so nah wie möglich an die sogenannte Daube zu schießen. Die Kehre - so nennen Eisstockschützen eine "Runde" des Spiels - ist vorbei, wenn alle Spieler ihren Eisstock geschossen haben. Danach werden die Punkte zusammengezählt und die nächste Kehre beginnt.

Besonders sportliches Geschick muss man nicht mitbringen. Wichtig ist die richtige Schwingbewegung und das rechtzeitige Loslassen des Stocks, bei dem man möglichst tief in die Knie geht, damit er wie am Schnürchen gezogen geschmeidig über den Boden gleitet. Bis die hiesigen Gewässer so zugefroren sind, dass man sie gefahrenlos bespielen kann (15 Zentimeter Minimum) dauert es wohl noch. Bis dahin heißt es: Ab in den Biergarten.

Werksviertel

Detailansicht öffnen Im sogenannten Container Collective im coolen Werksviertel hinter dem Ostbahnhof warten drei Eisstockbahnen auf spielfreudige Gäste. (Foto: Ivana Bilz)

Drei Kunsteisstockbahnen stehen im sogenannten Container Collective des Werksviertels Mitte hinter dem Ostbahnhof zur Verfügung. Eisstöcke, Dauben und kleine Stöcke für Kinder können ausgeliehen werden, bespielt werden können die Bahnen von bis zu zehn Personen pro Bahn. Glühwein, alkoholfreien Punsch und kleine Snacks wie Toasts und Suppen werden vor Ort angeboten, und wer sich im Anschluss ans Spiel aufwärmen möchte, hat nur ein paar Meter entfernt diverse Cafés und Bars im Werksviertel zur Auswahl.

Eisstockschießen beim Winterwunderwerk, bis So., 5. Feb., tägl., 11-22 Uhr, Atelierstr. 1, 99 Euro pro 45 Minuten, eventfabrik-muenchen.de/eisstockschiessen

Bamberger Haus

Detailansicht öffnen Winterwunderland mit hübscher Beleuchtung: Nächtliches Eisstockschießen am Bamberger Haus im Luitpoldpark in Schwabing. (Foto: Robert Haas)

In der kalten Jahreszeit verwandelt sich der Biergarten des Bamberger Hauses im Luitpoldpark in ein kleines Winterwunderland mit hübscher Beleuchtung. Im Biergarten des Gasthofs Bamberger Haus sind bis Ende Februar vier Eisstockbahnen aus Kunsteis aufgebaut, auch eine kürzere Eisstockbahn für Kinder gibt es. Zubehör wie Eisstöcke und Dauben sind im Preise inbegriffen. Der Winterbiergarten bietet in den Zelten Brotzeiten, Suppen, Flammkuchen, Glühwein und Punsch zur Stärkung. Außerdem gibt es im Garten des Grundstücks seit 2020 das Restaurant "Ludwig's Salettl", in dem nachmittags bis etwa 19 Uhr Kaffee und Kuchen serviert werden. Das Bamberger Haus selbst bietet mittwochs bis sonntags ab 17.30 Uhr warme Küche an.

"Winterzauber", bis So., 26. Feb., Mi.-Fr., 15-22 Uhr, Sa., So., Feiertage 12-20 Uhr, Brunnerstr. 2, ab 69 Euro pro Stunde, bambergerhaus.com

Nockherberg

Auf fünf Kunsteisstockbahnen kann man direkt neben dem Paulaner auf dem Nockherberg-Gelände mit Freunden und Kollegen sportlich die Kräfte messen. Bei Buchung einer Bahn sind acht Leihstöcke im Preis enthalten, weitere Stöcke können gegen Aufpreis von 3,50 Euro geliehen werden. Pro Bahn sind maximal zwölf Personen zugelassen. An den Bahnen gibt es überdachte Sitzmöglichkeiten und Stehtische mit Heizpilzen. Der "Dahoam in Minga-Kiosk" verkauft Cocktails, Glühwein und Snacks. Wer sich richtig ausgepowert hat und etwas Deftiges braucht: Warme bayerische Küche gibt es gleich nebenan im rustikalen Wirtshaus.

Eisstockschießen München, bis 28. Februar, tägl., 14-22 Uhr, Hochstraße 77, ab 48 Euro pro 50 Minuten, eisstockschiessen-muenchen.de

Hirschgarten

Detailansicht öffnen Nicht nur im Sommer beliebt: der Hirschgarten. Hier sind direkt neben dem Gasthof angrenzend an den Biergarten acht Eisstockbahnen aufgebaut. (Foto: Robert Haas)

Der Königliche Hirschgarten im Münchner Westen ist nicht nur im Sommer einen Ausflug wert. Im Winter sind direkt neben dem Gasthof Hirschgarten angrenzend an den Biergarten acht Eisstockbahnen aufgebaut, die stundenweise von bis zu zehn Spielern reserviert werden können. Zwischen den Bahnen gibt es Sitzmöglichkeiten und einen besonderen Luxus für Frierende: drei im Freien stehende Holzöfen. Für Hungrige bietet die "Eisbahnkarte" Service im Freien an: Einfache Gerichte und eine große Auswahl an warmen und kalten Getränken werden vom Personal direkt an die Bahn gebracht.

Eisstockbahn im Hirschgarten, bis 26. Feb., tägl. 11-22 Uhr, Hirschgarten 1, ab 35 Euro pro Stunde, hirschgarten.de/eisstockbahn

Löwenbräukeller

Seit vier Jahren bietet auch der Löwenbräukeller am Stiglmaierplatz vier stimmungsvoll beleuchtete Eisstockbahnen für das sportlich-spaßige Kräftemessen. Maximal zwölf Teilnehmer pro Bahn sind erlaubt. In einer Holzhütte im Biergarten werden Glühwein und hausgebrautes Bier ausgeschenkt. An der "Après Ski Winterbar" des Biergartens gibt es heiße Drinks an einer offenen Feuerstelle. Kleinere Gerichte wie eine Kartoffelsuppe im Brotlaib werden im Biergarten angeboten, für den größeren Hunger empfiehlt sich die Einkehr im Löwenbräustüberl. Ganz billig ist der Spaß nicht: Die Kosten für eine Bahn pro Stunde beginnen bei knapp 100 Euro.

Eisstockspaß am Löwenbräukeller, bis 28. Feb., Nymphenburgerstr. 2, ab 99 Euro pro Stunde, loewenbraeukeller.com/eisstockschiessen-2022

Augustiner Keller

Detailansicht öffnen Der Augustiner Keller bietet sieben Eisstockbahnen mit richtigem Eis. (Foto: Augustiner Keller)

Im Winter lockt im Biergarten des Augustiner-Kellers an der Arnulfstraße eine urige Eisstockhütte neben sieben Eisstockbahnen mit richtigem Eis, die mit sechs mal 25 Metern zu den größten Stockbahnen gehören. Einen Leihstock gibt es für fünf Euro. Zum Biergarten gehört auch ein "Schäferwagen", der für kleine Gruppenfeiern bis zu zwölf Personen zur Verfügung steht, verbunden mit einer Umsatzgarantie und Menüauswahl. Für größere Gruppen bis zu 50 Gästen gibt es vier sogenannten Austragshütten, benannt nach den ehemaligen Bedienungen Geni, Erna, Maria und Zenka. Eine größere Hütte auf dem Biergartengelände steht allen Besuchern offen. Besonderer Service für die Schützen: Wie im Hirschgarten werden auch hier an den Bahnen selbst Bestellungen aufgenommen und ins Freie gebracht.

Winterzauber im Augustinerkeller, bis 15. März, tägl. 10-23 Uhr, 30 Euro pro Stunde, Arnulfstr. 52, augustinerkeller.de

Café Bellevue

Detailansicht öffnen Neben vielen Sitzmöglichkeiten und Heizpilzen sorgt am Café Bellevue eine große Feuerschale neben der Bahn für Atmosphäre. (Foto: Café Bellevue)

Das Café Bellevue hat nur eine einzige Kunsteisbahn aufgebaut - da heißt es also früh dran sein mit Reservierungen, vor allem an Wochenenden. Die Bahn ist schon für eine halbe Stunde buchbar für maximal acht Personen, Kindereisstöcke gibt es auch. Hübsch: Neben vielen Sitzmöglichkeiten und Heizpilzen sorgt eine große Feuerschale neben der Bahn für stimmungsvolle Atmosphäre.

Eisstock-Zauber im Bellevue, bis 15. März, Schleißheimer Str. 142a, 20 Euro für 30 Minuten, bellevue-muenchen.de

Zum Straubinger

Detailansicht öffnen Auf der Eisstockbahn am Wirtshaus "Zum Straubinger" wird ganz traditionell mit Holzstöcken gespielt. (Foto: Gasthof Straubinger)

Eisstockschießen mitten in der Stadt: Im Glockenbachviertel bietet der Gasthof Zum Straubinger eine Bahn aus Kunsteis, die in Zwei-Stunden-Slots für acht Personen reserviert werden kann. Auch hier empfiehlt es sich, rechtzeitig zu reservieren. Hier wird noch ganz traditionell mit Holzstöcken gespielt, die dort ausgeliehen werden können. Neben den Bahnen gibt es überdachte Sitzmöglichkeiten und Heizstrahler. Aufwärmen kann man sich auch in der "Glühweinhütten", kleine Gerichte und Getränke werden an die Bahn gebracht.

Eisstockschießen im Gasthof Straubinger, bis Fr., 10. Feb., tägl., 12-23 Uhr, zwei Stunden ab 100 Euro, Blumenstraße 5, zumstraubinger.de