Lisa Miethke

Haben Sie schon einmal davon geträumt, auf den Mond zu fliegen? Vielleicht sogar auf den Mars? Ich persönlich finde die Sterne und unser Planetensystem zwar faszinierend, beobachte sie aber lieber bequem von der Erde aus. Ganz anders ergeht es der TUM-Studentin Michaela Benthaus. Schon seit ihrer Kindheit träumt sie davon, einmal ins All zu fliegen. Sie möchte den Sternen, wie man so schön sagt, zum Anfassen nahekommen. Doch seit einem schweren Unfall vor vier Jahren sitzt sie im Rollstuhl. Vorbei mit dem Traum? Zum Glück nicht.

Sie begann ein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik, absolvierte erst diesen Sommer ein Praktikum beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Nun folgt für sie der nächste große Schritt in Richtung Universum: Sie wird bei einem Parabelflug im texanischen Houston die Schwerelosigkeit erleben - als einzige deutsche Teilnehmerin. Auch der Astrophysiker Stephen Hawking nahm schon an einem solchen Flug teil. Und für Astronauten gehören sie zur Ausbildung, um sich auf die Schwerelosigkeit vorzubereiten. Dabei kann es einem schon mal Kopf und Magen verdrehen, sagt Michaela Benthaus.

Was es braucht, damit auch Menschen mit Behinderung einmal ins All fliegen können und wie ein Parabelflug dabei helfen kann, das herauszufinden, lesen Sie in meinem Interview mit Michaela Benthaus (SZ Plus).

DER TAG IN MÜNCHEN

Eisregen bremst Flugverkehr in München aus Zahlreiche Flüge müssen abgesagt oder umgeleitet werden. Der Wetterdienst rät dazu, sich nicht im Freien aufzuhalten.

Klebe-Aktion von Klimaaktivisten scheitert am Wetter Zwei Menschen konnten sich aufgrund der vereisten Straßen nicht wie geplant auf der Fahrbahn festkleben. Eigenen Angaben zufolge überschütteten sie sich daraufhin mit Kleister.

Reiter will einen "Münchner Mindestlohn" Der Oberbürgermeister bemüht sich, Flächentarifverträge auszuhebeln - aber nicht etwa, um Pflegekräften und Erziehern die Gehälter zu drücken. Im Gegenteil. (SZ Plus)

Sorgen um die München Klinik Ein neues Gesundheitskonzept wird gesucht - und gleichzeitig ein neuer Chef: Wie geht es mit den städtischen Krankenhäusern weiter? Die Opposition wirft der Stadtspitze vor, sie handle "unverantwortlich".

Die München Klinik ist selbst ein Notfall Münchens städtische Krankenhäuser befinden sich in einem Dilemma, das nur die Politik lösen kann - und schnell lösen muss.

71 Millionen Euro mehr: Tram-Ausbau wird teurer - und verzögert sich Weil teilweise Strecken umgeplant werden mussten, gehen die West- und die Nordtangente später in Betrieb als vorgesehen. Eine bereits bestehende Linie fällt vorerst komplett aus - wegen Personalmangels.

Airbnb will Vermieter nicht preisgeben - und verklagt München Muss das Unternehmen den Behörden Daten zu den vermieteten Ferienwohnungen geben? Darüber streiten sich Airbnb und die Stadt nun vor dem Verwaltungsgericht.

Wie der künftige Stadtteil Neufreimann entsteht 15 000 Menschen sollen einmal im Wohnviertel in der ehemaligen Bayernkaserne leben. Was dort gerade geplant wird - und bis wann es fertig sein soll. (SZ Plus)

Rewe eröffnet Supermarkt ganz ohne Kassen Per App anmelden, Waren aus den Regalen nehmen - und einfach gehen: Wo der erste vollautonome Supermarkt der Stadt zu finden ist - und wie er funktioniert.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTROTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg