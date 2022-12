Es ist ein Wetterphänomen, das nicht allzu oft vorkommt: Regen, der binnen kürzester Zeit am Boden friert und diesen mit einer spiegelglatten Eisschicht überzieht. Meteorologen sprechen von "gefrierendem Regen", der Volksmund von "Blitzeis" oder "Eisregen". Am Mittwoch sorgte das Phänomen in München für glacierte Gehwege. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor einer "Gefahr für Leib und Leben" und empfahl: "Aufenthalt im Freien und Fahrten vermeiden". Auch die Warnapp KATWARN löste aus und markierte die Stadtteile Schwabing-West, Pasing-Obermenzing, Altstadt-Lehel, Maxvorstadt und Neuhausen-Nymphenburg als besonders rutschgefährdet.

Am Flughafen ging zeitweise nichts. 133 Flüge mussten abgesagt, 26 umgeleitet werden, weil die Start- und Landebahnen vereist waren. 150 Streufahrzeuge rückten aus.

An den städtischen Friedhöfen wurden die Türen geschlossen und Schilder angebracht, die verkündeten, dass die Orte der Trauer wegen Unfallgefahr vorübergehend nicht betreten werden durften. Geplante Beerdigungen fanden allerdings statt: Für diese wurden die Trauergäste vom Friedhofspersonal am jeweiligen Haupteingang abgeholt, zur Trauerhalle und zum Bestattungsort eskortiert und später wieder zum Ausgang gebracht. konnten am Mittwochnachmittag am Münchner Flughafen vorläufig keine Flugzeuge starten und landen.