Ermuntert von Klagen aus der Bürgerschaft fordert der Bezirksausschuss Ramersdorf-Perlach (BA) erweiterte Öffnungszeiten im Eislaufstadion am Ostpark. Überdies beantragt das Gremium, die Wassertemperatur im Michaelibad zu erhöhen. Beide Vorstöße gehen auf die Initiative der Fraktion SPD/Linke zurück. Sie moniert in ihrem Antrag zum Eissportzentrum Ost, dass die Öffnungszeiten im Vergleich zu früheren Jahren stark eingeschränkt wurden. Zudem ist die dortige 400-Meter-Bahn aus Energiespargründen derzeit nicht in Betrieb. Der BA will nun vor allem wieder ein Eislaufen am Abend ermöglichen. Dies sei gerade bei Jugendlichen beliebt, erklärte Astrid Schweizer (SPD).

Während der Antrag zum Eislaufstadion einstimmig befürwortet wurde, fand der Vorstoß zum Michaelibad nur eine knappe Mehrheit unter den Lokalpolitikern. Demnach sollen die Wassertemperaturen dort wieder auf die früheren Werte erhöht werden, nachdem sie aufgrund der Energiekrise gesenkt wurden. Zuletzt waren die Stadtwerke München diesen Schritt im Westbad und im Cosimawellenbad gegangen. Anders als diese werde das Michaelibad jedoch mit Gas beheizt, betonte Thomas Kauer (CSU), der gegen den Antrag stimmte. "Denn irgendwo", begründete der Bezirksausschuss-Vorsitzende, "müssen wir ja Energie sparen".