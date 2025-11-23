Mit den dunklen Herbsttagen haben Pink und Rot Einzug gehalten im Schaufenster des Hutladens Eisenblätter und Triska. Farblich passend wehen ein paar schlaffe Luftballons oberhalb der Scheibe im Novemberwind, sie sind Überbleibsel eines Geburtstagsfestes. Die Luft ist raus, der Alltag geht weiter. Mitte November haben die Modistinnen Katrin Eisenblätter und Astrid Triska mit Kundschaft, Freunden und Anwohnern ihr rundes Firmenjubiläum gefeiert. 30 Jahre gibt es nun die gemeinsame Hutwerkstatt der beiden Frauen. Als man sie dort in der Hans-Sachs-Straße in München besucht, wirken sie sehr zufrieden, diese drei Jahrzehnte gemeinsam geschafft zu haben. Geht es nach den Modistinnen, werden sie noch lange Freundinnen und Geschäftspartnerinnen bleiben.
30 Jahre Eisenblätter und TriskaNicht nur für Adelige und Golfer: „Es ist ein Moment der Entrücktheit, wenn man einen Hut aufsetzt“
Katrin Eisenblätter und Astrid Triska kennen sich seit ihrer Lehrzeit. Vor 30 Jahren haben sich die Modistinnen gemeinsam selbständig gemacht. Warum ihr Laden heute im Sommer wie im Winter erfolgreich läuft.
Von Sabine Buchwald
