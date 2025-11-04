Zum Hauptinhalt springen

Surfen auf Eisbach unmöglich„Schon kleine Veränderungen könnten die Welle beeinflussen“

Lesezeit: 3 Min.

Keine Welle, nur Weißwasser: Seit der Bachauskehr können die Surfer nicht mehr auf dem Eisbach reiten.
Keine Welle, nur Weißwasser: Seit der Bachauskehr können die Surfer nicht mehr auf dem Eisbach reiten. (Foto: Florian Peljak)

Wasser läuft, Pegel passt – doch die weltberühmte Münchner Eisbachwelle bleibt verschwunden. Die Stadt ist alarmiert. Und ein Experte macht einen Vorschlag, der den Surfern zusetzen dürfte.

Von Sebastian Strauß

Wo sonst eine perfekte, grünlich-braune Woge tobt, liegt jetzt ein flacher, brodelnder Teppich aus Weißwasser. Eine unberechenbare schäumende Walze, die sich unter der Oberfläche verliert. Keine definierte Kante, kein kraftvoller Rücksog.

Eisbach-Surfen
:Licht an – Welle aus!

Nach der „Bachauskehr“ und dem Einbau eines neuen Flutlichtstrahlers kommt das böse Erwachen: Die Eisbachwelle lässt sich gerade nicht mehr surfen. OB Reiter will den Surfern helfen.

SZ PlusVon Tom Soyer

