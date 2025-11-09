Es ist schon ein skurriles Bild am Samstagmittag. Mindestens 60 Personen stehen da um den weltweit bekannten Münchner City-Surfplatz herum, manche schauen von der Brücke runter, andere links und rechts am Ufer des Eisbachs. Etwa die Hälfte der Passanten hat das Smartphone gezückt und fotografiert. Aber zu sehen ist auf den Bildern nur Wasser. Für Kenner dieses Ortes: die kaputte Welle. Genauer gesagt ein weißwasserwirbeliges Tosen, weil der unterirdische Teil des Eisbachs mit großer Geschwindigkeit auf den oberirdischen trifft, dabei aber nicht wie sonst immer eine glatte stehende Welle, im Fachsprech grüne Welle genannt, entsteht, sondern einfach ein nasses lautes Durcheinander. „Sieht unkoordiniert aus“, sagt ein junger Mann dazu an diesem Mittag, der ungemütlicher kaum sein könnte mit seinem grauen Himmel und den schon annähernd winterlichen Temperaturen. Da sind zwar keine spektakulären Surfvideos von der Münchner Eisbachwelle möglich, aber dafür gibt es einige Erkenntnisse über diesen Ort. Eine durchaus spektakuläre etwa in der Nacht davor.
Kaputte Eisbachwelle
Kann ein trüber Novembersamstag an der Eisbachwelle Neuigkeiten bieten? Und ob. Von allgemeiner Gelassenheit bei Münchens derzeit reparaturbedürftigem Wahrzeichen bis hin zu illegalen nächtlichen Einbauten.
Von Philipp Crone
