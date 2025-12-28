In der Rückschau, das ist oft so, lassen sich die Zeichen leicht erkennen. Wer am Vormittag des 24. Dezembers, als sich ein leichter Puderzucker-Schnee über München gelegt hatte, einen Spaziergang durch den Englischen Garten unternahm, der konnte an der Brücke über den Eisbach, am weltbekannten Surfer-Spot, ein Plakat entdecken. Auf diesem stand: „Bored? Me Too! ... I even had time to make this sign!“ Und daneben: „Let surfers fix the wave!“ Also, sinngemäß: Mir ist so langweilig, dass ich sogar Zeit hatte, dieses Plakat zu malen. Lasst endlich die Surfer die Welle reparieren!