MeinungEisbachwelleDie Politik hat zu früh zu viel versprochen

Kommentar von René Hofmann

Kurzer Spaß: Drei Tage lang konnte auf dem Eisbach dank provisorischer Einbauten wieder gesurft werden. Weil diese als illegal eingestuft wurden, schritten die Behörden am Sonntag ein.
Kurzer Spaß: Drei Tage lang konnte auf dem Eisbach dank provisorischer Einbauten wieder gesurft werden. Weil diese als illegal eingestuft wurden, schritten die Behörden am Sonntag ein. (Foto: Catherina Hess)

München läuft Gefahr, sich im großen Stil zu blamieren. Seit Monaten bekommt die angebliche Vorzeige-Stadt es nicht hin, eine ihrer bekanntesten Attraktionen wieder zum Laufen zu bringen. Dabei wäre der Wirbel leicht zu vermeiden gewesen.

Auf den ersten Blick ist es ganz einfach: Was Jahre, ja jahrzehntelang, gut ging, kann doch nicht auf einmal ein unlösbares Problem darstellen. Mit der Saga um die Eisbachwelle läuft München Gefahr, sich im großen Stil zu blamieren. Die selbst ernannte Vorzeige-Stadt, die sich gerade um Olympische Sommerspiele bemüht, bekommt es seit Monaten nicht hin, eine ihrer bekanntesten Attraktionen wieder zum Laufen zu bringen.

Surfer gegen Behörden
:Darum geht es beim Eisbachwellen-Streit

Seit einer Flussreinigung ist die weltbekannte Münchner Surfwelle verschwunden. Ein wissenschaftlicher Versuchsaufbau sollte helfen, sie zurückzubringen. Die behördlichen Vorgaben ließen die Sportler aber verzweifeln. Deshalb suchten sie nun die Eskalation.

SZ PlusVon Bernd Kastner

