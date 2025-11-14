Die Welle im Eisbach war jahrzehntelang einfach da. Dann stilisierte die Stadt sie zum Beweis Münchner Lässigkeit, bis die eigene Bürokratie sie kaputtputzte. Die Rettungsversuche wirken hilflos – jetzt stellen die Surfer angeblich ein Ultimatum.

Manche Dinge gibt es so nur in München. Den Föhn zum Beispiel. Wenn der warme Fallwind aus den Alpen in die Stadt weht, verwandelt sich diese. Dann rücken die Berge heran, dass es aussieht, als wären sie zum Greifen nah. Dann zieht es die Menschen hinaus. Zur Sonne. Zur Freiheit. Ans Wasser.