Einer doziert über Strömungsdynamik, einer verteilt Brezn in Surfbrettform und einer schlüpft gleich selbst in den Neoprenanzug: So könnte ein Traum von einem Wahlkampf aussehen – während die halbe Welt ins Weißwasser starrt.

Der Eisbach speist sich aus der Isar, genauer: aus der Zusammenführung des Stadtmühlbachs und des Stadtsägmühlbachs. Es handelt sich hier also um eine ziemlich lokale Angelegenheit. Eine überregionale Bedeutung erfährt dieser Stadtbach, wenn plötzlich eine Surfwelle auf mysteriöse Weise verschluckt wird, wie es in diesen Tagen geschehen ist. Da berichten Tagesschau & Co., eilen Wasserbau-Spezialisten von Universitäten herbei, stehen Korrespondenten aus aller Welt am matschigen Ufer im Englischen Garten und schauen forschend ins schaumige Weißwasser, ob sich dort nicht plötzlich doch eine Welle, die Welle, aufbaut.