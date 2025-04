Taucher der Münchner Polizei sind am Mittag in den Eisbach im Englischen Garten gestiegen. Sie sollen herausfinden, was zu dem tödlichen Surfunfall vor zwei Wochen geführt hat. Die Leash, die Sicherungsleine der Wellenreiterin, hatte sich damals im Bach verfangen, die 33-Jährige war daraufhin unter Wasser gezogen worden.

Die Frau konnte erst nach einer halben Stunde von Strömungsrettern der Feuerwehr befreit werden. Eine Woche später starb sie in einem Münchner Krankenhaus. Das Unfallkommando der Verkehrspolizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln seither gegen unbekannt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.

Am Vormittag haben Polizei und Feuerwehr damit begonnen, die Umgebung der Eisbachwelle großräumig abzusperren, um Schaulustige vom Einsatzort fernzuhalten. Etwa 100 Menschen haben sich hinter den Absperrungen eingefunden, um doch irgendwie einen Blick auf den ungewöhnlichen Einsatz und den an diesem Tag nur noch dahinplätschernden Eisbach zu erhaschen. Mehr als 50 Polizistinnen und Polizisten sind im Einsatz.

Die Prinzregentenstraße ist am Mittag für den Autoverkehr geöffnet, obwohl sie unmittelbar an der Surfer-Welle vorbeiführt. Die Brücke über den Eisbach, von der aus sonst Hunderte Schaulustige die Wellenritte der Surfer bestaunen, ist verwaist. Blau bespannte Sichtschutzwände halten vom Blick auf das Geschehen unten im 14 Grad kalten Nass ab. Neben den ermittelnden Beamten sind auch Experten für Bilddokumentation zum Unfallort gekommen. Eine Drohne der Polizei surrt über dem Eisbach.

Mit blauen Planen bespannte Absperrgitter sollen die Blicke Neugieriger abhalten. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Ein Polizist fotografiert am Vormittag an der bereits abgesenkten künstlichen Welle am Eisbach. (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Vertreter städtischer Referate sind nach Polizeiangaben anwesend – und die Strömungsretter der Münchner Feuerwehr. Sie wollen bei Tag noch einmal sehen und verstehen, was in jener Unglücksnacht vor zwei Wochen passiert sein könnte, als sie die verunglückte 33-Jährige zwar retten und zunächst wiederbeleben konnten, ihr lebensgefährlicher Einsatz aber dann doch vergeblich war.

Auch Franz Fasel ist gekommen, der als Vorsitzender der Interessengemeinschaft Surfen in München die Belange der etwa 3000 Münchner Wellenreiter vertritt. Sie würden auf eine baldige Wiederöffnung der derzeit gesperrten Welle hoffen, sagt er in die zahlreichen Mikrofone. Die Surfer haben aber auch Vorschläge gemacht, wie mit einfachen Mitteln die Sicherheit verbessert werden könne. Fasel verglich die Eisbachwelle mit einer Felswand. Die Frage sei, ob man eine gesicherte Kletterhalle daraus machen wolle. Das Ergebnis der Ermittlungen interessiert die Münchner Surf-Community in mehrfacher Hinsicht.

Die Stadt München, die 50 Meter Eisbach vor 15 Jahren vom Freistaat eingetauscht hat, um das Surfen dort zu legalisieren, hat sich im Vorfeld wenig um die Aufklärung der Unfallursache gekümmert – man wolle die polizeilichen Ermittlungen abwarten, hieß es aus dem Umweltreferat. Vor einer Woche hat die Stadt eine neue Allgemeinverfügung erlassen, nach der das Wellenreiten im Eisbach „bis auf Weiteres“ untersagt ist. Ob damit der Abschluss der polizeilichen Ermittlungen gemeint ist, ist unklar. Fragen dazu beantworteten die zuständigen Referate bis zum Mittag nicht.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte nach dem Tod der Münchner Surferin versprochen, die Stadt werde alles tun, „um den genauen Hergang des Unfalls herauszufinden und alles, was notwendig ist, veranlassen, um solche tragischen Unfälle in Zukunft so weit irgend möglich zu vermeiden“.

Unmittelbar nach dem Unfall hatte sich das städtische Kreisverwaltungsreferat, zu dessen Aufgaben die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Millionenstadt München gehören, für nicht zuständig in Sachen Eisbach erklärt. Um den baulichen Unterhalt der Münchner Bäche kümmert sich das Baureferat, um den Eisbach als Ökosystem das Umweltreferat.

Gegen neun Uhr wurden die Schleusen des Fabrikbachs gegenüber der Praterinsel teilweise geschlossen. Von einem unterirdischen Betriebsraum neben der Lukaskirche wurde das Absenken des Wasserspiegels gesteuert. Mitarbeiter des Baureferats waren vor Ort. Von der Mariannenbrücke aus war zu beobachten, wie am Zulaufrechen zum Fabrikbach die Strömung immer schwächer wurde, schließlich ganz nachließ. Fische erkundeten sofort das ungewohnte Terrain.

Der Fabrikbach zweigt gegenüber der Praterinsel von der Isar ab (links die Lukaskirche). (Foto: Martin Bernstein)

Der Zulauf wurde am Mittwochvormittag gedrosselt. (Foto: Martin Bernstein)

An der Mariannenbrücke wird von der Isar jenes Wasser abgezweigt, das das 1789 künstlich geschaffene Bachsystem im Hofgarten und im Englischen Garten speist. Der Bach fließt weitgehend unterirdisch durch den Münchner Stadtteil Lehel, gabelt sich und kommt erst im Innenhof des Wacker-Hauses, unmittelbar vor dem Zusammenfluss von Stadtmühlbach und Stadtsägmühlbach zum Eisbach, wieder an die Oberfläche.

25 000 Liter Wasser pro Sekunde schießen dann normalerweise unter der Prinzregentenstraße hindurch ins Freie und bilden am Südende des Englischen Gartens den Eisbach. Mehrere Betonblöcke im Bachbett erzeugen die bis vor zwei Wochen bei Surfern legendäre, weltweit berühmte Welle.

Ob die Leash der tödlich verunglückten Surferin sich an diesen Blöcken verfangen hat oder an widerrechtlich in den Bach geworfenen Fremdkörpern, sollen Polizeitaucher versuchen herauszufinden. Damit sie das können, musste der Wasserstand im Eisbach abgesenkt werden. Allerdings nur kurzfristig und auch nicht vollständig, weil sonst das Ökosystem im Bach geschädigt würde.

Mit einem Ergebnis ist laut Polizei nicht am Mittwoch zu rechnen. Die Ermittlungen würden voraussichtlich noch einige Zeit dauern. Völlig offen ist bislang, ob und wann das Surfen im Eisbach wieder erlaubt sein wird. Die Absperrgitter und werden wohl noch einige Zeit stehen bleiben.