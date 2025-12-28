Auf das „Weihnachtswunder“ folgt die Enttäuschung: Seit dem ersten Feiertag war die Welle am Eisbach surfbar, am Sonntag hat die Feuerwehr die Einbauten demontiert – die Welle war wieder weg. Die Enttäuschung könnte zum Dauerzustand werden, denn ob die weltbekannte Surferwelle am Rande des Englischen Gartens je wieder wird, wie sie bis zur Bachauskehr im Oktober war, ist völlig ungewiss. Die Surfaktivisten ziehen nach eigenen Angaben ihren Antrag auf einen offiziellen Versuch mit Holzbrettern zurück. Drei Rampen wollten sie ins Wasser hängen, ähnlich wie jetzt beim kurzzeitigen „Weihnachtswunder“, und dann Kies einbringen. So wollten sie die Welle dauerhaft stabilisieren.