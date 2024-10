Was macht ein Eismacher im Winter?:„Steak-Eis wäre interessant“

Mehr als 1000 Sorten hat „Der verrückte Eismacher“ Matthias Münz bereits entworfen. Welche Geschmacksrichtungen Frauen lieber mögen und welche Männer, warum man Kugeln nicht vergleichen kann und was es in der kalten Jahreszeit zu tun gibt.

Interview von Philipp Crone

Matthias Münz, 37, bietet sofort Eis an, obwohl es recht kühl ist in der zweiten Septemberwoche. Aber vielleicht braucht er auch einfach einen Anlass, um sich selbst eine Kugel in den Becher zu schaufeln. Immerhin ist der Mann, der mit drei Filialen die Gelateria-Szene in München mit prägt, selbst sein bester Kunde.