24. August 2018, 06:26 Uhr Einzelhandel Läden aus dem Ruffinihauses leiden unter Sanierung

Vor einem halben Jahr mussten die Händler des Ruffinihauses am Rindermarkt ihre Läden räumen. Die Stadt hat einige günstig in der Nähe untergebracht - das neue Leben ist für viele dennoch nicht leicht.

Von Thomas Anlauf

Der goldene Schriftzug leuchtet noch hinter dem Bretterverschlag hervor. "Spanisches Fruchthaus" steht in geschwungenen Buchstaben unter dem Fensterbogen, ein paar Schritte weiter war die "Herrenbekleidung Hillenbrand" und auch der Name Hans Nahr ist auf einem der alten Schaufenster zu lesen. Das war jener wundersame Laden, in dem es weltweit einzigartige Messer ("scharf wie Rasierklingen") gab und Glühbirnen, die seit einem Jahrzehnt sonst nirgends mehr über die Ladentheke gehen.

Im Ruffinihaus wird aber seit einem halben Jahr nichts mehr verkauft, Bauarbeiter und Restauratoren haben hier nun die Arbeit im und an dem historischen Haus übernommen. Seit Februar saniert das Kommunalreferat eines der schönsten und markantesten Geschäftshäuser der Altstadt, das 1903 bis 1905 von Gabriel von Seidl gebaut wurde. Deshalb mussten die Händler im Februar ausziehen und für eineinhalb Jahre Interimsläden beziehen.

Auch Antonia Tanzer, sie steht in ihrem kleinen neuen Laden und deutet auf ihr Inventar. "Mir gehen hier drei Schaufenster ab und 18 Vitrinen", sagt die Inhaberin des Familienbetriebs "Hans Nahr". Messer, Rasierer, Epilierer, Taschenlampen stapeln sich meterhoch in dem Geschäft, das in den Arkaden des Stadtmuseums vom Rosental aus kaum zu sehen ist. Die einstigen Stammkunden und die Touristen, die am alten Standort im Ruffinihaus reinschauten und einkauften, sind weitgehend verschwunden. "Das ist man gar nicht gewohnt, dass man zwei bis drei Stunden ohne Kunden im Laden steht", sagt Antonia Tanzer. Um 50 bis 60 Prozent ist ihr Umsatz seit dem Zwangsumzug zurückgegangen, mit dem, was sie jetzt verdient, "kann man nicht leben". Doch aufgeben will sie nicht. "Es ist besser als ganz weg zu sein", sagt sie. "Wir halten durch."

Bis Mitte 2019 dauert die schmerzhafte Phase im Exil, das zwar in Sichtweite der alten Adresse liegt, aber scheinbar doch meilenweit vom gewohnten Verkaufserfolg entfernt. Vor knapp einem Jahrzehnt, als die alten Glühbirnen per EU-Verordnung schrittweise verboten wurden, kaufte ein Verwandter von Antonia Tanzer fünf Lkw-Ladungen alte Glühlampen. Seither sind sie eine Art Markenzeichen des alten Elektroladens mitten in der Altstadt. Aber vom Verkauf von 100-Watt-Lampen wird man nicht gerade reich.

Messer- und Elektroladen Hans Nahr. (Foto: Catherina Hess)

Dass kleine Händler wie Antonia Tanzer die Situation überhaupt finanziell überstehen, haben sie der Stadt zu verdanken. In den Interimsläden, die ebenso dem Kommunalreferat gehören wie das Ruffinihaus, zahlen sie deutlich weniger Pacht - als Ausgleich für die meist ungünstigere Lage. "Wir tun sehr viel, damit die Händler in der Interimsphase bestehen bleiben können und wieder zurück ins Ruffinihaus kommen", sagt Birgit Unterhuber, Sprecherin des Kommunalreferats.

Für Eugen Hillenbrand ist die Unterstützung durch die Stadt existenziell. "Hier wäre sonst ein Überleben nicht möglich", sagt der Buchhändler. Sein Antiquariat "Shakespeare & Co." am Rindermarkt war eine Institution und Hillenbrand hatte eigentlich gehofft, dass wenigstens die vielen Stammkunden ihm in seinem neuen Laden am Sankt-Jakobs-Platz die Treue halten würden. Doch sie kommen nicht mehr. So sitzt er oft allein zwischen seinen zahllosen Büchern und wartet auf Kundschaft.

Buchhändler Eugen Hillenbrand. (Foto: Catherina Hess)

"Dieser Ort hat schon eine Aura", sagt der 79-Jährige und deutet hinaus auf den Platz vor dem Fenster. Aber die Frequenz an Kunden "ist eigentlich Null". Er sei finanziell "am Absaufen" gewesen und hatte deshalb die Stadt um Unterstützung gebeten und man sei ihm auch entgegengekommen. In nichtöffentlicher Sitzung wurde beschlossen, die Mieten mehrerer Läden zu senken. Als kleiner Händler müsse man der Stadt und insbesondere dem ehemaligen Kommunalreferenten Axel Markwardt "dankbar für seinen Einsatz sein", dass er und andere überhaupt noch existieren können.

Nicht alle Händler aus dem Ruffinihaus konnten in anderen kommunalen Verkaufsräumen unterkommen. Einige gaben ihr Geschäft für die Zeit der Haussanierung ersatzlos auf wie das Café Segafredo, andere hatten ohnehin noch einen weiteren Laden. Für Marion Schmöller fiel der Umzug vom Ruffinihaus ins Rosental aber besonders schwer. Ihr "Spanisches Fruchthaus" hatte ihr Großvater vor mehr als einhundert Jahren eröffnet. Jetzt ist sie mit ihren berühmten Saftfeigen, den kandierten Früchten und all den Schokoladenspezialitäten in der kleinen Ladenzeile im Rosental zu finden. "Wir haben nur noch unsere Stammkunden", sagt Marina Schmöller, die mit ihrer Mutter gemeinsam das Traditionsgeschäft führt.

Marion Schmöller vom Spanischen Fruchthaus. (Foto: Catherina Hess)

Im "Stadtkind", einem Geschäft für Kindermoden und Spielzeug, ist man dagegen vom Zwangsumzug an die Landschaftstraße hinterm Rathaus fast schon begeistert. "Es läuft wirklich wunderbar", sagt eine Mitarbeiterin. Auch wenn die Großbaustelle am Marienhof ein Manko bedeute, sei es eine "feine und schicke Ecke" und die neuen Kunden, die sie nun am Ersatzstandort gefunden hätten, seien "auch reizend". Die Sanierung des Ruffinihauses: Sie kann also auch eine große Chance sein.

Für Eugen Hillenbrand hingegen ist der Umzug an den Sankt-Jakobs-Platz der letzte in seiner mehr als vierzigjährigen Karriere als literarischer Antiquar. Zu seinen besten Zeiten hatte er in München 14 Buchläden mit preiswerten Büchern. "Ich war einmal ein Pionier in der Branche", sagt der 79-Jährige und lächelt. Nun bleibt er sein letztes Berufsjahr in dem kleinen gemütlich eingerichteten Laden. Ins renovierte Ruffinihaus kehrt er nicht mehr zurück.