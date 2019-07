23. Juli 2019, 18:28 Uhr Eintritt verweigert Gast sticht Wirt nieder

In seinem Lokal in der Nähe der Ampfingstraße ist am frühen Sonntagmorgen der Wirt von einem Gast niedergestochen worden. Der 32-Jährige hatte dem zehn Jahre älteren Mann gegen zwei Uhr den Eintritt verwehrt, zu betrunken schien ihm der Besucher zu sein. Dreieinhalb Stunden später war der ungebetene Gast wieder da und begann einen Streit. Die bald auch körperliche Auseinandersetzung verlagerte sich in die Küche. Plötzlich zückte der Ältere ein Klappmesser und stach mehrmals auf den Wirt ein. Dieser musste vorübergehend ins Krankenhaus. Wegen versuchten Totschlags kam der Angreifer in Haft.