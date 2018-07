25. Juli 2018, 18:49 Uhr Einstimmiger Beschluss Stadt billigt MVV-Reform

Die Änderungen am Tarifsystem können trotzdem noch kippen, wenn nur ein Kreistag sie ablehnt. Im Gespräch sind weitere Verbesserungen

Von Andreas Schubert

Eine weitere Hürde zur Tarifreform des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV) ist genommen. Am Mittwoch hat der Münchner Stadtrat die Reform einstimmig beschlossen. Dennoch erklärte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), er sei nicht ganz sicher, ob die Reform wirklich kommt. "Die Signale aus dem Umland sind uneinheitlich." Noch fehlen die Stimmen aus sechs Landkreisen im Verbund, Bad Tölz-Wolfratshausen und Starnberg haben die Reform bereits abgesegnet. An diesem Donnerstag stimmt der Landkreis Fürstenfeldbruck ab; nach der Sommerpause folgen die anderen Landkreise. Widerstand regt sich vor allem aus dem Landkreis München, wo viele Pendler nach der Reform deutlich mehr zahlen müssen.

Kritische Stimmen aus dem Umland bemängelten vor allem, dass die Stadt München im Vergleich zu gut wegkomme, da sich die Preise für Zeitkarten für die meisten dort vergünstigten, sie aber einzelne, teils drastische Teuerungen hinnehmen müssten. Dieser Kritik hielten von Münchner Seite Paul Bickelbacher (Grüne) und Manuel Pretzl (CSU) entgegen, dass die Münchner gut dastehen, weil die Stadt den Tarif schließlich aus Haushaltsmitteln subventioniere. In der Tat entsteht dem MVV durch die Reform ein finanzielles Loch in Höhe von 28 bis 40 Millionen. Dieses Risiko wird im Verbund zu zwei Dritteln von der Landeshauptstadt getragen, zu einem Drittel von den acht Landkreisen. Wenn nur ein Kreistag die Reform ablehnen sollte, wären drei Jahre Verhandlungszeit vergebens gewesen, die Reform wäre dann hinfällig.

Passiert sie alle Gremien, wird sie im Juni 2019 in Kraft treten, allerdings mit einer Revisionsklausel. Falls das Ganze nicht funktioniert, kann die Reform also wieder rückgängig gemacht werden. Sicherlich wird die Debatte um einzelne Punkte fortgesetzt werden. Reiter meinte, die Reform werde in den nächsten 20 Jahren nicht unverändert bleiben. Doch nun solle man sie beschließen und dann bewerten.

In der Diskussion ist unter anderem das Ausbildungsticket. Hier arbeitet der Verbundrat noch an einem pauschalen Ticket für alle Auszubildenden, doch das wird nicht vor dem Jahr 2020 kommen. Die Grünen wünschten sich ein pauschales Ticket, das jährlich maximal 365 Euro kostet und bis zu einem Alter von 21 Jahren gültig sein soll, unabhängig vom Ausbildungs- oder Berufsstatus. Dem hielt Simone Burger (SPD) entgegen, dass viele Auszubildende aber älter als 21 seien. Überhaupt befinde man sich noch in Verhandlungen mit den Jugendverbänden, an deren Wünschen man nun nicht einfach vorbei entscheiden solle.

So fordert der Arbeitskreis Jugend- und Ausbildungsticket, in dem unter anderem Jusos und Kreisjugendring vertreten sind, den Preis für den sogenannten Ausbildungstarif II (ab 15 Jahre) auf maximal 440 Euro im Jahr festzulegen. So würde man Schülern und Azubis "unnötige Bürokratie" ersparen. Bislang gilt: Bei Ausbildungstickets, die mehr als 440 Euro kosten, wird der Mehrbetrag auf Antrag erstattet. Das sollen sich Schüler künftig sparen können. Zudem fordert der Arbeitskreis, das Ticket solle auch nach 14 Uhr, am Wochenende und in den Ferien für das ganze MVV-Gebiet gelten. Hier wird es noch Verhandlungsbedarf geben.

MVV-Chef Alexander Freitag hat die Tarifreform am Dienstag bei einer Presserunde wiederholt verteidigt. "Eine eierlegende Wollmilchsau war nicht machbar." Was man jetzt habe, sei ein Kompromiss in Sachen Einfachheit und Gerechtigkeit. Man werde höchstwahrscheinlich nachbessern, sagte er. Aber davon, die M-Zone auszuweiten und den ganzen Landkreis mit einzubeziehen, rät er ab. "Je weiter sie die Flatrate nach draußen tragen, desto höher ist das Defizit." Dass sich jetzt viele MVV-Kunden zu Wort melden, die bei der Reform schlecht wegkommen, überrasche ihn nicht, sagte Freitag. "Die, die profitieren, schweigen."