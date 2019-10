Autofahrer geben Ampel die Schuld an Unfall

Ein Toyota und ein Audi sind am Montagabend auf der Einsteinstraße zusammengestoßen. Der Toyota fuhr stadteinwärts, der Audi fuhr stadtauswärts und wollte nach links in die Richard-Strauss-Straße einbiegen. Bei dem Zusammenstoß wurde eine Hand des 51-jährigen Audi-Fahrers zertrümmert. Beide Autos sind total kaputt. Beide Fahrer behaupten, bei Grün gefahren zu sein. Die Polizei glaubt das nicht, denn die relevanten Ampeln an der Kreuzung zeigen nie beide gleichzeitig Grün. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, könnten zur Klärung beitragen.