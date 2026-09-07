Zum Hauptinhalt springen

Einschulung„Es gibt Wichtigeres für Schulanfänger, als eine Schleife binden zu können“

Lesezeit: 5 Min.

Der erste Schultag ist für Kinder und Familien meist ein besonders aufregendes Erlebnis (Archivfoto).
Der erste Schultag ist für Kinder und Familien meist ein besonders aufregendes Erlebnis (Archivfoto).
Foto: Frank Leonhardt/dpa

Der erste Schultag ist für Familien meist sehr aufregend. Doch sollte man die Einschulung feiern? Was ändert sich nun? Und wie können Eltern ihrem Kind den Einstieg erleichtern?  Tipps von einer Erziehungswissenschaftlerin.

Interview von Kathrin Aldenhoff

SZ bei Google bevorzugen

Die Großeltern fragen, ob sich ihr Enkelkind schon auf die Schule freut, Bekannte wollen wissen, wie der Schulranzen aussieht und ob die Schultüte auch selbstgebastelt ist: Der erste Schultag ist für viele Familien eine ziemlich große Sache. Ein Gespräch mit der Erziehungswissenschaftlerin Agnes Becker über hohe Erwartungen, Schleifen binden und darüber, wie Eltern verhindern, dass schlechte Erinnerungen an die eigene Schulzeit die ihres Kindes überlagern.

Zur SZ-Startseite

Gedächtnistraining
:„Die meisten lernen viel zu lange“

Wir lernen falsch, sagt Anja Busse. Die Gedächtnistrainerin meint das Pauken in der Schule. Über den Sinn von Hausaufgaben, uralte Lerntechniken, die Spaß machen, und die Frage, warum wir uns Bilder so gut merken können.

SZ PlusInterview von Philipp Crone

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite