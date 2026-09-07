Der erste Schultag ist für Familien meist sehr aufregend. Doch sollte man die Einschulung feiern? Was ändert sich nun? Und wie können Eltern ihrem Kind den Einstieg erleichtern? Tipps von einer Erziehungswissenschaftlerin.

Die Großeltern fragen, ob sich ihr Enkelkind schon auf die Schule freut, Bekannte wollen wissen, wie der Schulranzen aussieht und ob die Schultüte auch selbstgebastelt ist: Der erste Schultag ist für viele Familien eine ziemlich große Sache. Ein Gespräch mit der Erziehungswissenschaftlerin Agnes Becker über hohe Erwartungen, Schleifen binden und darüber, wie Eltern verhindern, dass schlechte Erinnerungen an die eigene Schulzeit die ihres Kindes überlagern.