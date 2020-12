Von Sabine Buchwald

Kaum ein Gespräch mit Freunden oder Nachbarn dürfte in den vergangenen Tagen an der Frage vorbeigekommen sein, wie man es denn dieses Jahr mit Weihnachten hält. Viele mussten ihre Pläne über den Haufen werfen. "Eine Chance", findet Philipp Rauschnabel und empfiehlt dringend, es dieses Jahr ganz bewusst anders zu gestalten. Zum dritten Mal hat der Marketing-Professor die Gewohnheiten der Deutschen zu Weihnachten untersucht. Er glaubt, es sei keine gute Idee, sich in dieser besonderen Situation an Traditionen zu klammern, wenn sie nicht einzuhalten sind. Allerdings haben Rauschnabel und seine Mitarbeiter von der Bundeswehr-Universität München mit ihrer eigenen bewährten vorweihnachtlichen Tradition nicht gebrochen und wieder einen umfangreichen Fragenkatalog verschickt. Die Wissenschaftler erkundigten sich Anfang Dezember nach Wünschen und Erwartungen, was die Menschen in der Corona-Krise am meisten vermissten und wie sich die Situation auf ihr Verhalten auswirke.

1137 Personen haben bei der Onlinebefragung, das über ein Marktforschungsunternehmen lief, teilgenommen. 72 Prozent gaben an, dass ihnen die Weihnachtsmärkte fehlten. 54 Prozent der Befragten bedauerten, sich nicht in Restaurants bekochen lassen zu können und 35 Prozent erklärten, vor allem Treffen mit Freunden zu vermissen. Und dennoch zeigten sich die meisten optimistisch. Vor allem jüngere Menschen erwarten Weihnachten mit positiven Gefühlen. 51 Prozent der unter 55-jährigen glauben, dass die Festtage trotz allem schön werden. Vielleicht gerade weil nicht alles in den gewohnten Bahnen laufen muss? Die Beschränkungen der Pandemie böten gute Ausreden für "unliebsame Verpflichtungen", gaben 28 Prozent der Befragten zu. Es war also doch nicht alles so toll unterm Tannenbaum und manche Zwänge im Spiel.

Dieses Jahr könnte Weihnachten also anders werden, vor allem wenn man es tatsächlich zulässt. Rauschnabel rät, möglichst keine großen Erwartungen zu haben und vor allem keine Vergleiche zu ziehen. Wer sich eine Cover-Version seines Lieblingssongs anhöre, der ist höchst wahrscheinlich enttäuscht, weil er an das Original gewöhnt sei, meint er. Also warum nicht einen Abendspaziergang mit Fackeln machen, statt in die Kirche zu gehen, wenn dort eh kein Platz mehr frei ist? Oder statt der fetten Gans, die sonst drei Familien satt gemacht hat, auf dem Balkon Würstchen grillen? Von dem Professor stammen diese unkonventionelle Ideen. Er weiß aber aus seiner Forschung, dass wir uns an besondere Aktivitäten besser erinnern als an die immer gleichen Rituale. Deshalb leider auch eher an Familienstreitigkeiten während der Festtage, als an die Socken oder das Parfum unterm Weihnachtsbaum. Dass es dieses Jahr vielleicht weniger Streit geben werde, glauben übrigens 27 Prozent der Befragten. Wohl weil sich knapp die Hälfte auch weniger gestresst fühlt.

Apropos Bescherung. Geld "verpuffe" bei vielen Beschenkten, sagt Rauschnabel. Je älter die Leute, desto weniger gut kämen Scheine an. Immerhin aber gaben 41 Prozent der befragten Männer und 47 Prozent der Frauen an, sich über ein Geldgeschenk zu freuen. Ein deutlicherer geschlechtsspezifischer Unterschied ist bei Kleidung zu erkennen. Nur 14 Prozent der Männer wünschen sich etwas zum Anziehen, 34 Prozent der Frauen würden sich allerdings durchaus darüber freuen. Mehr jedoch noch über gemeinsame Unternehmungen. Genau die Hälfte aller weiblichen Befragten gab an, dass ihnen etwa die Einladung zu einem Ausflug oder einem Event Freude machen würde. Bei den Männern sind es nur 32 Prozent.

Rauschnabel findet es "total faszinierend", das Verhalten der Menschen rund um das Weihnachtsfest zu erforschen. Es sei ein elementarer Teil des Jahres, aus dem er viel über Konsumtrends lernen könne, sagt er. Und natürlich über die Menschen an sich. Mehr als Dreiviertel bejahten die Einschränkungen, gleichzeitig gaben 42 Prozent an, sich eventuell auch darüber hinweg zu setzen. Auch das sei nicht empfehlenswert, so der Professor. "Halten Sie sich an die Corona-Regeln und erzählen Sie es anderen Menschen", rät er. Jeder einzelne haben einen viel stärkeren Einfluss auf Freunde und Bekannte, als Politiker und Medien.