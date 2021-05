Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) saniert die Glasbrüstungen am U-Bahnhof Max-Weber-Platz. Die Arbeiten beginnen an diesem Dienstag. Weil dafür der Aufbau von Gerüsten im Gleisbereich notwendig ist, kommt es in insgesamt 23 Nächten bis voraussichtlich 26. Januar 2022 auf den Linien U 4 und U 5 zu Einschränkungen im Betrieb. Diese gelten an ein bis maximal vier Nächten pro Monat, teilt die MVG mit. In den betreffenden Nächten beginne der 20-Minuten-Takt auf der U 5 rund 40 Minuten früher als üblich. Außerdem verkehre die U 4 von etwa 23.30 Uhr an nur im Abschnitt zwischen Arabellapark und Max-Weber-Platz. Das sind nicht die einzigen Arbeiten der MVG: Am Isartor wird die Oberleitung für die Tram erneuert. Daher fahren von diesem Dienstag an bis einschließlich Freitag, 28. Mai, zeitweise Busse statt Trambahnen zwischen dem Sendlinger Tor und dem Maxmonument.