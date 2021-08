Wegen Bauarbeiten zwischen Hauptbahnhof und Stachus können von Montag, 16. August, bis voraussichtlich Sonntag, 17. Oktober, keine Trambahnen durch die innere Bayerstraße fahren. Sie ist auch für den Durchgangsverkehr gesperrt. Da die Arbeiten in der Prielmayerstraße abgeschlossen sind, dient sie nun wieder als Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Stachus. Daher werden mehrere Tramlinien vorübergehend neu verknüpft und fahren teilweise auf anderen oder verkürzten Linienwegen. Die Linien 16 und 17 verkehren zwischen Romanplatz respektive Amalienburgstraße und Stachus. Sie fahren anschließend noch weiter bis Maxmonument. Die Linie 27 wird vom Petuelring kommend ab Sendlinger Tor verlängert über Maxmonument zum Effnerplatz. Sie ersetzt im Ostabschnitt damit die Linie 16. Die Linie 28 wird vom Scheidplatz kommend ab Sendlinger Tor zur Schwanseestraße verlängert. In diesem Abschnitt ersetzt sie die aktuelle Linie 17. Die Linie 20 zwischen Moosach und Berg am Laim fährt von Montag an zwischen Stachus und Maxmonument über Lenbachplatz und Nationaltheater statt wie momentan über Sendlinger Tor und Isartor. Die Nachtlinie N 17 fährt zwischen Stachus und Hauptbahnhof Nord baustellenbedingt einen kleinen Umweg über die Ottostraße. Die Haltestelle am Bahnhofsplatz wird vorübergehend nicht bedient.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) empfiehlt Fahrgästen, die Haltestelle Hauptbahnhof Nord zu nutzen. Zentraler Umsteigepunkt zwischen den Tramlinien in der Innenstadt ist der Stachus. Die MVG informiert ihre Fahrgäste unter anderem mit Aushängen an den Haltestellen über die Änderungen. Alle Informationen sind im Internet unter mvg.de sowie in der App "MVG Fahrinfo München" abrufbar.