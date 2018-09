20. September 2018, 18:58 Uhr Einschnitt im Kommunalreferat Frank und frei

Seit sechs Wochen ist Kristina Frank Kommunalreferentin. Die Juristin von der CSU wirkt locker und souverän. Ob sie bei der Müllabfuhr mitfährt, Yoga-Kurse anbietet oder spitzfindige Anfragen pariert - die 37-Jährige gilt schon als heiße Anwärterin für eine OB-Kandidatur

Von Dominik Hutter

"Es scheitert nicht am Willen des Kommunalreferats", versichert Kristina Frank. Hauptproblem sei, dass gerade in der Innenstadt die meisten Standorte für Wertstoffcontainer fest ausgewiesen seien. Deshalb und wegen vieler anderer Kalamitäten sei es sehr schwierig, die Behälter in die Tiefe zu verlegen. "Das Kommunalreferat ist nicht für alles zuständig, auch wenn der Name es vermuten lässt." Die Kommunalreferentin strahlt in die Runde bei ihrem ersten Auftritt als Behördenchefin im Kommunalausschuss, und man merkt nicht, dass sie diese Position erst seit eineinhalb Monaten innehat. Sie wirkt gut vorbereitet und souverän, auch wenn sich die Stadträte in Spitzfindigkeiten wie dem Anschlusszwang und dem Benutzungszwang bei der Abfallentsorgung verlieren.

Im Juli war die 37-Jährige noch CSU-Stadträtin und Richterin am Landgericht. Dann bezog sie das Chefbüro in dem Klinkerbau am Roßmarkt, der das städtische Kommunalreferat beherbergt. Zuständig für Abfälle, die städtischen Märkte, die Stadtgüter, die Immobilien- und Forstverwaltung sowie das Bewertungsamt. Seitdem vergeht den Mitarbeitern der Behörde Hören und Sehen: Die neue Chefin bietet Yogakurse auf der Dachterrasse der Behörde an, versendet unter dem Motto "Frag' Frank" interne Videobotschaften, kommt einmal pro Monat in einer Abteilung zur Brotzeit vorbei und verteilt Obst oder Eis an ihre Mitarbeiter. Bei "Servus Kommunalreferat" stellen sich neuerdings einzelne Abteilungen den anderen per Videobotschaft vor. Mit den Kollegen von der Müllabfuhr, die sie "meine Müller" nennt, war Frank mehrere Stunden unterwegs und schob medienwirksam in orangefarbener Tracht die Mülltonnen gen Lastwagen. Das Kommunalreferat will sie umtaufen, die Referentin findet den Namen schwammig und will einen griffigeren finden. Auf dem städtischen Gut Riem lud sie zum Kartoffelklauben.

Für das Kommunalreferat war es zweifellos ein Einschnitt, als plötzlich eine CSU-Politikerin das Ruder in die Hand nahm. Die Behörde war zuvor jahrzehntelang eine Domäne der Grünen - von 1988, als Georg Welsch mit den Stimmen der CSU in einem Anti-SPD-Coup zum Referenten gewählt wurde, bis 2012, als Gabriele Friedrich München in Richtung Bremen verließ. Weil der grüne Wunschnachfolger Boris Schwartz die formale Qualifikation nicht erfüllte, rückte schließlich der langjährige Behördenvize mit SPD-Parteibuch, Axel Markwardt, an die Spitze.

Im Bündnispapier zwischen SPD und CSU wurde 2014 den Christsozialen das Vorschlagsrecht für die Chefposition zugestanden. Frank bereitete sich lange auf den Posten vor; die 2014 erstmals ins Rathaus gewählte Stadträtin wurde schnell Kommunalsprecherin ihrer Partei und ging mit akribischen Nachfragen den Kollegen im Ausschuss durchaus auch auf die Nerven. Sie übernahm, als Markwardt Ende Juli in den Ruhestand ging.

Franks Lebenslauf ließ zunächst eine andere berufliche Karriere erwarten, eine juristische. Nach ihrem Jurastudium an der Ludwig-Maximilians-Universität wurde sie erst Referentin im Landtag, 2006 dann Rechtsanwältin, 2009 Staatsanwältin und 2013 Richterin am Landgericht München I. Dass es sie trotzdem ins Chefbüro einer Kommunalbehörde zog, begründet sie mit den Gestaltungsmöglichkeiten, die Politik so spannend machten. "Ich war schon immer politisch engagiert", sagt sie, seit den Neunzigerjahren war sie Mitglied bei Junger Union und CSU. Weil es besser sei, zu gestalten, als nur herumzujammern, so die gebürtige Münchnerin, die am Max-Planck-Gymnasium in Pasing Abitur gemacht hat. 2014 kandidierte sie erstmals für den Stadtrat, parallel zog sie in den Bezirksausschuss Neuhausen-Nymphenburg ein.

Im Rathaus wird die ehrgeizige Mutter eines zweijährigen Sohnes schon seit längerem als heiße Anwärterin auf eine Oberbürgermeister-Kandidatur gehandelt. Sie gilt als Frau, der theoretisch alles zugetraut wird - und die sich auch selber alles zutraut. Frank selbst hält sich bedeckt, will aber auch nicht klar Nein sagen. "Ich bin kein Mensch, der sich vor der Verantwortung drückt", erklärt sie. In der CSU ist es derzeit aber ohnehin nicht sinnvoll, sich selbst oder andere für künftige Aufgaben in Position zu bringen. In der Partei dreht sich aktuell alles um den 14. Oktober, den Termin der schicksalhaften Landtagswahl. Erst danach wird sich allmählich abzeichnen, wie es weitergeht.

Ganz unlogisch wäre eine Kandidatur Franks nicht, zumal viele Münchner möglicherweise nicht abgeneigt wären, auch einmal eine Frau ins höchste kommunale Amt zu hieven. Anders als bei Parteifreund Ludwig Spaenle, der bereits Ambitionen für eine OB-Kandidatur 2020 verlautbart hat, wäre eine verlorene Wahl gegen den haushohen Favoriten Dieter Reiter (SPD) für die Newcomerin Frank kein Gesichtsverlust. Sie könnte 2026 erhobenen Hauptes noch einmal antreten, dann ohne Konkurrenz mit Amtsbonus - Reiter hat bis dahin die Altersgrenze überschritten. Bislang ist das alles nur Spekulation, und Frank selbst sieht die Sache betont locker. Aktuell sei sie mit ihrer soeben übernommenen Rolle als Kommunalreferentin sehr zufrieden, sie habe kein Veränderungsbedürfnis.

Frank steht eine ebenso anstrengende wie lustige Phase bevor, die Kommunalreferentin hat allein auf der Wiesn mehr als 40 Termine. Was für eine erklärte Wiesn-Liebhaberin kein allzu großes Opfer ist - auch wenn die "normale Arbeit" natürlich trotzdem erledigt werden muss. Mit großer Begeisterung besucht Frank auch Spiele des FC Bayern München. Oder sie geht in die Berge. "Ich mache wahnsinnig viel Sport", berichtet sie, das halte Körper wie Geist fit. Trotz des neuen Jobs geht die Referentin mindestens dreimal pro Woche zum Sport, notfalls halt zu nachtschlafender Zeit ins Fitnessstudio. Oder halt auch mal aufs Dach des eigenen Referats zum Pop-up-Yoga. Da Frank auch gerne reist, berichtete sie am Donnerstag dem Kommunalausschuss gleich mal von ihren Beobachtungen in Lissabon, wo selbst an repräsentativen Plätzen Unterflur-Container installiert worden seien. Beim Reisen würde die CSU-Politikerin, die einst mit Rucksack durch den Himalaja reiste, eigentlich gerne noch höher hinaus; ihr Traumziel ist Bhutan. Aber das ist mit einem Zweijährigen nicht ratsam.