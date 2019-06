26. Juni 2019, 20:34 Uhr Einsatz Fliegerbombe in Freimann entschärft

Eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe ist am Mittwochabend im Stadtteil Freimann entschärft worden. Der Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg war bei Bauarbeiten in einem Industriegebiet gefunden worden, weswegen Angaben der Münchner Berufsfeuerwehr zufolge auch fast keine Anwohner betroffen waren. Die Einsatzkräfte errichteten eine Sperrzone in einem Radius von 300 Metern um den Fundort. Innerhalb dieses Bereichs mussten etliche Angestellte und Arbeiter Büros und andere Räumlichkeiten verlassen, betroffen waren laut Feuerwehr aber nicht mehr als 30 Menschen. Neben der Feuerwehr zeichnete auch die Polizei für die Räumung der Bereiche verantwortlich. Während der Entschärfung wurden zudem die Lilienthalallee und die Maria-Probst-Straße gesperrt, auch eine Sperrung des Luftraumes wurde eingerichtet, und ein Hubschrauber kontrollierte das Gebiet. Nach der Entschärfung wurden gegen 20 Uhr die Sperrungen wieder aufgehoben.