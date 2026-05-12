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Pflegerin des JahresSie hilft Menschen, denen sonst niemand hilft

Lesezeit: 6 Min.

Vanessa Body arbeitete vier Wochen ehrenamtlich in ihrem Heimatland Madagaskar als Pflegerin auf dem Mercy Ship „Africa“. Bald wird sie wieder dort sein und Kranken helfen.
Vanessa Body arbeitete vier Wochen ehrenamtlich in ihrem Heimatland Madagaskar als Pflegerin auf dem Mercy Ship „Africa“. Bald wird sie wieder dort sein und Kranken helfen. Henintsoa Rasolonjatovo

Vanessa Body stammt aus Madagaskar. Schon als Kind hat sie den Traum, Krankenpflegerin zu werden. In Deutschland erfüllt er sich.   Von einer Frau, die weiß, was es braucht, um glücklich zu sein.

Von Nicole Graner

Wenn ein Mensch so viel Freude ausstrahlt, dass jedes Wort wie eine Liebeserklärung an das Leben klingt, dann muss er wohl schon so einige Begegnungen mit dem Glück gehabt oder viel Liebe erfahren haben. „Stimmt, ich hatte viel von beidem“, sagt Vanessa Body und lacht. So sehr, dass die beiden Haarbüschel mit den kleinen Löckchen wackeln und ihre Augen noch größer werden als sie ohnehin schon sind.

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