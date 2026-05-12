Wenn ein Mensch so viel Freude ausstrahlt, dass jedes Wort wie eine Liebeserklärung an das Leben klingt, dann muss er wohl schon so einige Begegnungen mit dem Glück gehabt oder viel Liebe erfahren haben. „Stimmt, ich hatte viel von beidem“, sagt Vanessa Body und lacht. So sehr, dass die beiden Haarbüschel mit den kleinen Löckchen wackeln und ihre Augen noch größer werden als sie ohnehin schon sind.