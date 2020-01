Die Silvesterknallerei war schon vorbei - da lösten Kracher am Neujahrstag gegen 18 Uhr einen Großbrand aus, dem in Neubiberg vier Autos und ein hölzerner Carport zum Opfer fielen. Es hätte aber noch viel schlimmer kommen können: Zeitweilig bestand die Gefahr, dass die Flammen auf zwei benachbarte Häuser und einen Stromverteilerkasten übergreifen könnten. Fensterscheiben der Häuser waren bereits geborsten, Rollläden durch die Hitze verbogen, die Fassade eines Hauses durch den Brand erheblich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. 116 Einsatzkräfte der Feuerwehren Neubiberg und Ottobrunn, der Kreisbrandinspektion, der Münchner Berufsfeuerwehr, des ABC-Zugs München-Land, von Technischem Hilfswerk, Rettungsdienst und Polizei verhinderten eine Katastrophe. Menschen wurden zum Glück nicht verletzt. Leon Bogner, Sprecher der Feuerwehr Neubiberg, sagt, der Einsatz sei für die Atemschutztrupps sehr riskant gewesen. In den Garagen seien Gasflaschen gelagert gewesen. Schließlich stürzte die Holzkonstruktion in sich zusammen.

Bereits während der sechs Stunden dauernden Löscharbeiten ergaben sich für die Ermittler der Polizei Hinweise darauf, dass der Brand durch zwei Kinder verursacht worden sein könnte. Offenbar hatten zwei 10 und 13 Jahre alte Buben erlaubnisfreie Kracher zwischen die Holzlatten des Carport gesteckt und angezündet. Ein Böller fiel in den Carport.