Interview von Martina Scherf

Einsamkeit ist die Pandemie des 21. Jahrhunderts, haben Experten der Weltgesundheitsorganisation festgestellt. Sie kann krank machen und fördert radikale politische Einstellungen. Doch wir müssen dieser Entwicklung nicht ohnmächtig zuschauen, sagt Ronja von Wurmb-Seibel, 38. Die Autorin hat sich für ihr neues Sachbuch „Zusammen“ durch eine große Zahl wissenschaftlicher Studien und Fachliteratur gearbeitet. „In soziale Bindungen zu investieren ist das Beste, was wir für unsere Gesundheit tun können“, fasst sie ihre Recherchen zusammen, „und es fördert auch noch die Demokratie.“ Nach ihrem Erfolgsbuch zum bewussten Nachrichtenkonsum („Wie wir die Welt sehen“) trifft sie auch diesmal den Nerv der Zeit. Wurmb-Seibel hat zwei Jahre lang als Korrespondentin in Afghanistan gelebt (daraus entstand das Buch „Ausgerechnet Kabul“) und zog vor einiger Zeit mit ihrem Partner und dem kleinen Sohn von Hamburg in ein Dorf im Westen von München. Sie erzählt, wie sie selbst über ihren Schatten springt und auf andere Menschen zugeht. Wie sie sich zu Zwiegesprächen mit ihrem Partner verabredet. Und warum soziale Kontakte das Immunsystem stärken.